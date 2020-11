Coronavirus nel Lazio, il bollettino di oggi, 19 novembre 2020: 2697 nuovi casi e 61 morti

Coronavirus nel Lazio, il bollettino di oggi, 19 novembre 2020: sono 2697 i nuovi casi positivi con 27.519 tamponi processati. Aumentano i tamponi e diminuiscono i nuovi casi rispetto ai giorni scorsi, con il rapporto positivi/tamponi che scende così sotto il 10%. I nuovi decessi sono 61, 19 meno di ieri, e i guariti sono 586 in 24 ore.

Sono questi i dati comunicati dall'Assessorato regionale alla Salute. Aumentano i ricoveri (+47 in 24 ore) e le terapie intensive (+11), ma il valore dell'RT scende sotto quota 1 (al momento si attesta intorno allo 0.9). L'assessore Alessio D'Amato ha illustrato la situazione attuale, in netto miglioramento: «Il tempo medio tra data di inizio sintomi e data di diagnosi scende da quattro a due giorni. Migliora il tracciamento, mentre il tasso di occupazione dei ricoveri è del 49% e delle terapie intensive al 32%. Serve ancora tempo, non si può abbassare la guardia».

Questa la situazione delle singole Asl:

Nella Asl Roma 1 sono 553 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Trentaquattro sono ricoveri. Si registrano diciassette decessi con patologie.

Nella Asl Roma 2 sono 656 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Duecentosettantacinque i casi su segnalazione del medico di medicina generale. Si registrano diciotto decessi con patologie.

Nella Asl Roma 3 sono 258 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano sei decessi con patologie.

Nella Asl Roma 4 sono 59 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra un decesso con patologie.

Nella Asl Roma 5 sono 253 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano due decessi con patologie.

Nella Asl Roma 6 sono 210 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Sono quattordici i casi con link alla comunità Villa San Gaetano a Genzano. Sono quarantuno i casi con link a RSA Mater Dei di Ariccia e diciannove i casi con link a casa di riposo La Francescana di Anzio. Sono in corso le indagini epidemiologiche. Si registrano quattro decessi con patologie.

Nella Asl di Latina sono 183 i nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano tre decessi di 66, 83 e 88 anni con patologie.

Nella Asl di Frosinone si registrano 337 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio, contatti di un caso già noto o con link familiare.

Nella Asl di Viterbo si registrano 92 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Sono quattordici i casi con link a Villa Margherita di Montefiascone dove è in corso l’indagine epidemiologica. Si registrano cinque decessi di 62, 84, 84, 85 e 100 anni con patologie.

Nella Asl di Rieti si registrano 96 casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano cinque decessi di 74, 75, 88, 91 e 91 anni con patologie.

Gli attuali positivi nel Lazio sono 75.541, di cui 72.109 in isolamento, 3103 ricoverati e 329 in terapia intensiva. Da inizio emergenza processati 1.933.649 tamponi e accertati 94.782 casi, con 1880 deceduti e 17.361 guariti.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 19 Novembre 2020, 17:25

