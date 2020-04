Coronavirus, nel Lazio 147 nuovi positivi e 5 morti. A Roma 65 nuovi casi, nessun decesso

Ultimo aggiornamento: Giovedì 16 Aprile 2020, 16:27

© RIPRODUZIONE RISERVATA

di oggi aggiornati al 16 aprile: come comunicato dalla pagina Facebook dell'Assessorato alla Sanità della Regione Lazio, i nuovi positivi nell'intero territorio regionale sono 147. Nella città di Roma i casi sono 65, dato che sale a 129 per quanto riguarda l'intera provincia.Questi invece i dati delle altre province del Lazio. A6 nuovi casi positivi, proseguono i controlli su case di riposo e RSA; aanche oggi nessun nuovo positivo, ma un decesso, un uomo di 62 anni con precedenti patologie. A5 nuovi casi e un morto, un uomo di 78 anni, infine ai nuovi positivi sono 8 con zero decessi.I dati molto alti a Roma e provincia sono dovuti ad alcuni cluster, come la RSA Longoni e di villa Fulvia (Roma) e la casa di riposo di Campagnano. Tre decessi in provincia di Roma, due uomini di 82 e 86 anni e una donna di 94. Negativo a due tamponi il primario dell'ospedale di Palestrina.Nel Lazio, comunque, sono 46 i pazienti guariti nelle ultime 48 ore: 920 in totale dall'inizio dell'epidemia»