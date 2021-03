Coronavirus nel Lazio, il bollettino di martedì 9 marzo 2021: 1431 nuovi casi e 28 morti

Coronavirus nel Lazio, il bollettino di martedì 9 marzo 2021: sono 1431 i nuovi casi positivi (688 a Roma città) su oltre 40mila test tra tamponi molecolari e antigenici rapidi. Nelle ultime 24 ore si registrano anche 28 decessi e 651 guariti. Continuano a salire ricoveri e terapie intensive.

Leggi anche > Coronavirus in Italia, il bollettino di martedì 9 marzo

Coronavirus nel Lazio, la situazione epidemiologica

Il tasso di positività resta sostanzialmente stabile al 10% (il 3% se si considerano anche gli antigenici), ma continuano ad aumentare ricoveri (+27 in un giorno) e terapie intensive (+8 nelle ultime 24 ore). Sul fronte delle vaccinazioni, sono circa 580mila le dosi somministrate dal 27 dicembre a oggi, di cui oltre 180mila agli over 80 del Lazio. Da domani partiranno le vaccinazioni per i pazienti autistici gravi e per i caregiver, ma l'assessore regionale alla Salute, Alessio D'Amato, non ha nascosto la sua preoccupazione per i ritardi e i tagli annunciati nelle dosi.

Coronavirus nel Lazio, i dati della provincia di Roma

Nella Asl Roma 1 sono 377 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Tredici casi sono ricoveri. Si registrano nove decessi con patologie.

Nella Asl Roma 2 sono 224 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Sono settantotto i casi su segnalazione del medico di medicina generale. Si registrano sette decessi con patologie.

Nella Asl Roma 3 sono 87 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Un caso è un ricovero. Si registra un decesso con patologie.

Nella Asl Roma 4 sono 62 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra un decesso con patologie.

Nella Asl Roma 5 sono 203 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra un decesso con patologie.

Nella Asl Roma 6 sono 105 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano tre decessi con patologie.

Coronavirus nel Lazio, i dati delle altre province

Nella Asl di Latina sono 46 i nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto.

Nella Asl di Frosinone si registrano 256 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio, contatti di un caso già noto o con link familiare. Si registrano quattro decessi di 63, 86, 87 e 88 anni con patologie.

Nella Asl di Viterbo si registrano 34 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra un decesso di 88 anni con patologie.

Nella Asl di Rieti si registrano 37 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra un decesso di 84 anni con patologie

Coronavirus nel Lazio, il quadro complessivo

Gli attuali positivi nel Lazio sono 38.577, di cui 36.267 in isolamento, 2049 ricoverati e 261 in terapia intensiva. Da inizio emergenza accertati 246.775 casi, con 6092 deceduti e 202.106 guariti.

Ultimo aggiornamento: Martedì 9 Marzo 2021, 17:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA