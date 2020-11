Coronavirus nel Lazio, 2.153 nuovi positivi (1.132 a Roma) e 16 decessi in 24 ore. D'Amato: «Basta assembramenti, è pericoloso»

Coronavirus nel Lazio, il bollettino di oggi lunedì 9 novembre 2020. Sono 2.153 i casi positivi nel Lazio secondo il bollettino di oggi 9 novembre 2020, 1.132 a Roma. «Oggi su oltre 22 mila tamponi nel Lazio (-1.968 rispetto a ieri) si registrano 2.153 casi positivi (-336), 16 i decessi e 241 i guariti (+110)», ha spiegato l'assessore regionale alla Sanità, Alessio D'Amato. «Calano sia i casi che il rapporto tra positivi e i tamponi a 9%» ha aggiunto D'Amato, che ha sottolineato come sia necessario evitare gli assembramenti. «Si fa presto ad andare in zona rossa, dipende solo dai comportamenti individuali. Pronto accordo integrativo regionale con i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta che recepisce accordo nazionale per effettuare i tamponi rapidi e per i certificati di fine isolamento» viene sottolineato nel bollettino.

Nella Asl Roma 1 - si legge nel bollettino - sono 383 i casi nelle ultime 24 ore e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Tre sono i ricoveri. Si registrano due decessi di 85 e 84 anni con patologie.

Nella Asl Roma 2 sono 451 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Centosettantacinque i casi individuati su segnalazione del medico di medicina generale. Si registrano due decessi di 80 e 89 anni con patologie.

Nella Asl Roma 3 sono 298 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Undici sono ricoveri.

Nella Asl Roma 4 sono 104 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Cinque sono i casi con link al cluster della RSA Gonzaga di Ladispoli dove è in corso l'indagine epidemiologica.

Nella Asl Roma 5 sono 293 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto.

Nella Asl Roma 6 sono 182 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Ventuno i casi con link al cluster della RSA Mater Dei di Ariccia. Nelle province si registrano 442 casi e sono dodici i decessi nelle ultime 24h.

Nella Asl di Latina sono 162 i nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano tre decessi di 74, 85 e 93 anni con patologie.

Nella Asl di Frosinone si registrano 54 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio, contatti di un caso già noto o con link familiare. Si registrano cinque decessi di 68, 69, 78, 82 e 86 anni con patologie.

Nella Asl di Viterbo si registrano 204 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra un decesso di 86 anni con patologie.

Nella Asl di Rieti si registrano 22 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano tre decessi di 82, 84 e 87 anni con patologie.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 9 Novembre 2020, 17:45

