Coronavirus nel Lazio, il bollettino di oggi 23 novembre 2020: 2341 nuovi casi e 48 morti

Coronavirus nel Lazio, il bollettino di oggi, 23 novembre 2020: sono 2341 i nuovi casi (1421 a Roma città) su 20.324 tamponi effettuati. I nuovi decessi sono 28, i guariti 457. Col consueto calo dei tamponi del fine settimana, aumenta il rapporto positivi/tamponi ma calano i ricoverati in terapia intensiva.

Ad illustrare i dati è, come di consueto, l'assessore regionale alla Sanità, Alessio D'Amato. «Le misure funzionano e dobbiamo continuare così, il virus sta rallentando la sua corsa. Abbiamo dimezzato l'incidenza cumulativa per 100mila abitanti, da 558 a 275» - le parole dell'assessore del Lazio - «Una delle principali cause di diffusione del virus nella prima fase tra il febbraio e il marzo scorso sono stati gli esiti delle cosiddette settimane bianche. Non ripetiamo gli stessi errori».

Questo il dettaglio delle singole Asl:

Nella Asl Roma 1 sono 476 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Venti sono ricoveri. Si registrano nove decessi di 64, 77, 84, 85, 87, 89, 89, 91 e 95 anni con patologie.

Nella Asl Roma 2 sono 762 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Trecentosessantacinque sono i casi su segnalazione del medico di medicina generale. Si registrano nove decessi di 67, 68, 74, 75, 76, 80, 81, 85 e 86 anni con patologie.

Nella Asl Roma 3 sono 183 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano sette decessi di 50, 65, 69, 72, 72, 73 e 82 anni con patologie.

Nella Asl Roma 4 sono 30 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra un decesso di 76 anni con patologie.

Nella Asl Roma 5 sono 112 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra un decesso di 89 anni con patologie.

Nella Asl Roma 6 sono 245 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano otto decessi di 60, 76, 80, 81, 82, 87, 94 e 99 anni con patologie.

Nella Asl di Latina sono 257 i nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Sono quindici i casi con link a centro di accoglienza notturno a latina dove è in corso l’indagine epidemiologica. Si registrano quattro decessi di 68, 82, 85 e 86 anni con patologie.

Nella Asl di Frosinone si registrano 83 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio, contatti di un caso già noto o con link familiare. Si registrano due decessi di 67 e 90 anni con patologie.

Nella Asl di Viterbo si registrano 101 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano tre decessi di 43, 75 e 85 anni con patologie.

Nella Asl di Rieti si registrano 92 casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano quattro decessi di 72, 87, 89 e 90 anni con patologie.

Gli attuali positivi nel Lazio sono 83.889, di cui 80.203 in isolamento, 3351 ricoverati e 335 in terapia intensiva. Da inizio emergenza processati 2.035.549 tamponi e accertati 104.981 casi, con 2026 deceduti e 19.066 guariti.

