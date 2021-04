Coronavirus nel Lazio, bollettino lunedì 12 aprile: oggi 37 morti e ​1.057 casi positivi. In aumento di sei unità il saldo delle terapie intensive mentre sono in calo i ricoveri ordinari (-17). Sono 1.012 i guariti in più.

***NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO***

Ultimo aggiornamento: Lunedì 12 Aprile 2021, 16:19

© RIPRODUZIONE RISERVATA