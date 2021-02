Coronavirus nel Lazio, il bollettino di sabato 27 febbraio 2021: 1347 nuovi casi e 20 morti

Coronavirus nel Lazio, il bollettino di sabato 27 febbraio 2021: sono 1347 i nuovi casi positivi (571 a Roma città) nelle ultime 24 ore, su oltre 32mila test (di cui oltre 11mila tamponi molecolari). I decessi comunicati in un giorno sono 20, i guariti 1096.

Coronavirus nel Lazio, la situazione epidemiologica

Il consueto calo dei tamponi nel fine settimana fa alzare il tasso di positività all'11% (il 4% se si considerano anche i circa 21mila antigenici rapidi). Calano sia i ricoveri che le terapie intensive. Buone notizie sul fronte vaccinazioni: netta accelerata della somministrazione delle dosi (più di 13mila nella giornata di ieri), estensione della vaccinazione agli over 80 anche nelle isole Pontine e dalla prossima settimana sarà possibile prenotare online per la fascia di popolazione over 70.

Coronavirus nel Lazio, i dati di Roma

Nella Asl Roma 1 sono 174 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Sono otto i ricoveri. Si registrano quattro decessi di 55, 77, 78 e 90 anni con patologie.

Nella Asl Roma 2 sono 319 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Sono centoundici i casi su segnalazione del medico di medicina generale. Si registrano quattro decessi di 73, 74, 78 e 84 anni con patologie.

Nella Asl Roma 3 sono 78 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Sono cinque i ricoveri.

Nella Asl Roma 4 sono 86 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto.

Nella Asl Roma 5 sono 121 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano tre decessi di 80, 81 e 87 anni con patologie.

Nella Asl Roma 6 sono 112 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano quattro decessi di 70, 87, 91 e 95 anni con patologie.

Coronavirus nel Lazio, i dati delle altre province

Nella Asl di Latina sono 126 i nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano tre decessi di 78, 78 e 83 anni con patologie.

Nella Asl di Frosinone si registrano 241 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio, contatti di un caso già noto o con link familiare. Si registra un decesso di 91 anni con patologie.

Nella Asl di Viterbo si registrano 67 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra un decesso di 91 anni con patologie.

Nella Asl di Rieti si registrano 23 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto.

