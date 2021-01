Coronavirus nel Lazio, il bollettino di oggi, 7 gennaio 2021: 1779 nuovi casi e 43 decessi

Coronavirus nel Lazio, il bollettino di oggi, 7 gennaio 2021: sono 1779 i nuovi casi positivi (733 a Roma città) su 12.339 tamponi effettuati. Nelle ultime 24 ore 43 decessi (superata la soglia delle 4000 vittime da inizio emergenza) e 1579 guariti, mentre il tasso di positività continua ad aumentare, seppur lentamente. In aumento anche ricoveri e terapie intensive.

Il tasso di positività, che ieri si attestava intorno al 13,7%, aumenta ancora e raggiunge il 14,4%. Aumentano nel Lazio anche i ricoveri (+39 in un giorno) e le terapie intensive (+4 in 24 ore). Intanto, dopo che ieri sera era stata completata la somministrazione di tutte le prime dosi ricevute nell'ultima settimana del 2020, oggi è partita la vaccinazione con le altre forniture giunte in mattinata.

Questi i dati delle singole Asl del Lazio:

Nella Asl Roma 1 sono 244 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Cinque sono ricoveri. Si registrano quattro decessi di 64, 74, 81 e 91 anni con patologie.

Nella Asl Roma 2 sono 396 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Centosessantotto sono i casi su segnalazione del medico di medicina generale. Si registrano tredici decessi di 59, 68, 70, 76, 83, 89, 89, 89, 89, 90, 90, 91 e 97 anni con patologie.

Nella Asl Roma 3 sono 93 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano tre decessi di 81, 83 e 93 anni con patologie.

Nella Asl Roma 4 sono 243 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra un decesso di 78 anni con patologie.

Nella Asl Roma 5 sono 179 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano cinque decessi di 69, 77, 80, 80 e 84 anni con patologie.

Nella Asl Roma 6 sono 213 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Quattordici casi hanno un link con la RSA Villa Gaia a Nettuno dove è in corso l’indagine epidemiologica. Si registrano sei decessi di 77, 83, 85, 87, 93 e 94 anni con patologie.

Nella Asl di Latina sono 211 i nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano sei decessi di 54, 59, 65, 65, 82 e 92 anni con patologie.

Nella Asl di Frosinone si registrano 61 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio, contatti di un caso già noto o con link familiare. Si registrano tre decessi di 72, 82 e 82 anni con patologie.

Nella Asl di Viterbo si registrano 76 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano due decessi di 70 e 82 anni con patologie.

Nella Asl di Rieti si registrano 63 casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto.

Gli attuali positivi nel Lazio sono 77.923, di cui 74.731 in isolamento, 2882 ricoverati e 310 in terapia intensiva. Da inizio emergenza processati 2.793.308 tamponi e accertati 174.759 casi, con 4015 deceduti e 92.821 guariti.

