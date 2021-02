Coronavirus nel Lazio, il bollettino di oggi, 7 febbraio 2021: 920 nuovi casi e 20 morti

Coronavirus nel Lazio, il bollettino di oggi, 7 febbraio 2021: sono 920 i nuovi casi positivi (410 a Roma città) su oltre 22mila test tra tamponi molecolari e antigenici rapidi. In calo ricoveri e terapie intensive, ma sale leggermente il tasso di positività.

Coronavirus nel Lazio, la situazione epidemiologica

In netto calo, come di consueto nel weekend, il numero totale dei test effettuati nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività sale così, in un giorno, dal 9% al 10% (il 4% se si considerano anche gli antigenici). In calo però sia i ricoverati che i pazienti in terapia intensiva. Sul fronte vaccini, superata la quota delle 230mila dosi totali somministrate (con 105mila persone che hanno già ricevuto il richiamo). Domani partirà la vaccinazione di massa per i pazienti dagli 80 anni in su che si sono prenotati sul sito dell'Assessorato regionale alla Salute del Lazio.

Coronavirus nel Lazio, i dati di Roma

Nella Asl Roma 1 sono 139 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano tre decessi di 79, 85 e 91 anni con patologie.

Nella Asl Roma 2 sono 220 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Novantacinque i casi su segnalazione del medico di medicina generale. Si registrano due decessi di 85 e 87 anni con patologie.

Nella Asl Roma 3 sono 51 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Sono quattro i ricoveri.

Nella Asl Roma 4 sono 72 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto.

Nella Asl Roma 5 sono 50 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra un decesso di 86 anni con patologie.

Nella Asl Roma 6 sono 103 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra un decesso di 82 anni con patologie.

Coronavirus nel Lazio, i dati delle altre province

Nella Asl di Latina sono 112 i nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano quattro decessi di 75, 84, 92 e 93 anni con patologie.

Nella Asl di Frosinone si registrano 85 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio, contatti di un caso già noto o con link familiare. Si registrano tre decessi di 68, 91 e 98 anni con patologie.

Nella Asl di Viterbo si registrano 60 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano sei decessi di 75, 76, 81, 82, 82 e 84 anni con patologie.

Nella Asl di Rieti si registrano 28 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto.

Coronavirus nel Lazio, il quadro complessivo

Gli attuali positivi nel Lazio sono 53.358, di cui 50.862 in isolamento, 2232 ricoverati e 264 in terapia intensiva. Da inizio emergenza accertati 212.420 casi, con 5259 deceduti e 153.803 guariti.

Ultimo aggiornamento: Domenica 7 Febbraio 2021, 16:51

