Coronavirus nel Lazio, il bollettino di oggi, 4 febbraio 2021: 1174 nuovi casi e 42 morti

Coronavirus nel Lazio, il bollettino di oggi, 4 febbraio 2021: sono 1174 i nuovi casi positivi (582 a Roma città) su circa 34mila test tra tamponi molecolari e antigenici. I decessi nelle ultime 24 ore sono 42, i guariti 2875.

Coronavirus nel Lazio, la situazione epidemiologica

Con l'aumento dei test effettuati (quasi 13mila tamponi e oltre 21mila antigenici, in totale circa 7mila test in più rispetto a ieri) scende dal 10 al 9% il tasso di positività nel Lazio (3% se nel calcolo vengono considerati anche gli antigenici). L'indice RT resta stabile, ma calano i ricoveri (-42 in 24 ore) e le terapie intensive (-6 in un giorno).

Sul fronte dei vaccini, entro questa sera sarà raggiunta e superata la quota delle 214mila dosi somministrate (con 88mila operatori che hanno già ricevuto anche il richiamo e 16mila over 80 già vaccinati). Sono invece più di 182mila le prenotazioni per la vaccinazione di massa degli ultraottantenni, che partirà lunedì prossimo.

Coronavirus nel Lazio, i dati della provincia di Roma

Nella Asl Roma 1 sono 238 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Sono diciassette i ricoveri. Si registrano nove decessi con patologie.

Nella Asl Roma 2 sono 238 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Centoventidue i casi su segnalazione del medico di medicina generale. Si registrano otto decessi con patologie.

Nella Asl Roma 3 sono 106 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Sono quattordici i ricoveri. Si registrano quattro decessi con patologie.

Nella Asl Roma 4 sono 55 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra un decesso con patologie.

Nella Asl Roma 5 sono 42 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano tre decessi con patologie.

Nella Asl Roma 6 sono 188 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Sono cinquantaquattro i casi con link a istituto Don Alberione – figlie di San Paolo ad Albano dove è in corso l’indagine epidemiologica. Si registrano quattordici decessi con patologie.

Coronavirus nel Lazio, i dati delle altre province

Nella Asl di Latina sono 176 i nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano tre decessi di 67, 69 e 82 anni con patologie.

Nella Asl di Frosinone si registrano 73 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio, contatti di un caso già noto o con link familiare.

Nella Asl di Viterbo si registrano 37 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto.

Nella Asl di Rieti si registrano 21 casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto.

Coronavirus nel Lazio, il quadro complessivo

Gli attuali positivi nel Lazio sono 58.026, di cui 55.445 in isolamento, 2308 ricoverati e 273 in terapia intensiva. Da inizio emergenza accertati 209.345 casi, con 5165 deceduti e 146.154 guariti.

