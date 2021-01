Coronavirus nel Lazio, il bollettino di oggi, 2 gennaio 2021: 1275 nuovi casi e 24 morti

di Enrico Chillè

Coronavirus nel Lazio, il bollettino di oggi, 2 gennaio 2021: sono 1275 i nuovi casi positivi (768 a Roma città) con poco meno di 10mila tamponi processati. I nuovi decessi in 24 ore sono 24, i guariti 1164.

Il rapporto positivi/tamponi resta stabile al 13%, dopo l'aumento dei giorni scorsi. In aumento sia i ricoveri (+40 in un giorno) che le terapie intensive (+10 in 24 ore). Il Lazio si conferma la regione d'Italia col maggior numero di vaccinazioni anti-Covid (ampiamente superata quota 10mila).

Questo il dettaglio delle singole Asl del Lazio:

Nella Asl Roma 1 sono 154 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Quattro casi sono ricoveri. Si registrano cinque decessi di 69, 79, 81, 89 e 97 anni con patologie.

Nella Asl Roma 2 sono 548 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Duecentoventitre sono i casi su segnalazione del medico di medicina generale. Si registrano sei decessi di 68, 74, 84, 88, 88 e 98 anni con patologie.

Nella Asl Roma 3 sono 66 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto.

Nella Asl Roma 4 sono 98 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano due decessi di 65 e 81 anni con patologie.

Nella Asl Roma 5 sono 58 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano due decessi di 81 e 84 anni con patologie.

Nella Asl Roma 6 sono 139 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano cinque decessi di 66, 83, 84, 86 e 89 anni con patologie.

Nella Asl di Latina sono 113 i nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra un decesso di 76 anni con patologie.

Nella Asl di Frosinone si registrano 15 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio, contatti di un caso già noto o con link familiare.

Nella Asl di Viterbo si registrano 39 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto.

Nella Asl di Rieti si registrano 45 casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano tre decessi di 81, 87 e 94 anni con patologie.

Gli attuali positivi nel Lazio sono 76.448, di cui 73.341 in isolamento, 2792 ricoverati e 315 in terapia intensiva. Da inizio emergenza accertati 166.239 casi, con 3816 deceduti e 85.975 guariti.

Sabato 2 Gennaio 2021

