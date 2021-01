Coronavirus nel Lazio, il bollettino di oggi, 24 gennaio 2021: 1056 nuovi casi e 16 morti

Coronavirus nel Lazio, il bollettino di oggi, 24 gennaio 2021: sono 1056 i nuovi casi positivi (444 a Roma città) su quasi 25mila test tra tamponi molecolari e antigenici rapidi. I nuovi decessi nelle ultime 24 ore sono 16, i guariti 1921. Scende il tasso di positività rispetto a ieri.

Leggi anche > Vaccino Covid, l'esperto britannico: «I vaccinati possono trasmettere il virus, avanti con mascherine e distanziamento»

LA SITUAZIONE EPIDEMIOLOGICA

In calo i nuovi casi, i decessi ed i ricoveri, ma aumentano le terapie intensive. In calo il tasso di positività, che passa dal 10% all'8% circa. Se si considerano anche gli antigenici, il tasso di positività scende al 4%. Continua la campagna vaccinale, con le dosi utilizzate unicamente per i richiami al personale sanitario già vaccinato: sono 142mila circa le dosi somministrate finora nel Lazio.

I DATI DI ROMA

Nella Asl Roma 1 sono 130 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Un caso è un ricovero. Si registra un decesso di 82 anni con patologie.

Nella Asl Roma 2 sono 268 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Centoventiquattro i casi su segnalazione del medico di medicina generale. Si registrano due decessi di 82 e 83 anni con patologie.

Nella Asl Roma 3 sono 46 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Sei casi sono ricoveri.

Nella Asl Roma 4 sono 55 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto.

Nella Asl Roma 5 sono 69 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto.

Nella Asl Roma 6 sono 134 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano tre decessi di 77, 78 e 94 anni con patologie.

I DATI DELLE ALTRE PROVINCE

Nella Asl di Latina sono 181 i nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra un decesso di 59 anni con patologie.

Nella Asl di Frosinone si registrano 86 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio, contatti di un caso già noto o con link familiare. Si registrano quattro decessi di 62, 67, 76 e 85 anni con patologie.

Nella Asl di Viterbo si registrano 43 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano cinque decessi di 65, 69, 81, 86 e 97 anni con patologie.

Nella Asl di Rieti si registrano 44 casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto.

IL QUADRO COMPLESSIVO

Gli attuali positivi nel Lazio sono 69.385, di cui 66.555 in isolamento, 2544 ricoverati e 286 in terapia intensiva. Da inizio emergenza accertati 197.693 casi, con 4682 deceduti e 123.626 guariti.

Ultimo aggiornamento: Domenica 24 Gennaio 2021, 16:25

© RIPRODUZIONE RISERVATA