Coronavirus nel Lazio, il bollettino di oggi, 20 gennaio 2021: 1281 nuovi casi e 61 morti

Coronavirus nel Lazio, il bollettino di oggi, 20 gennaio 2021: sono 1281 i nuovi casi positivi (520 a Roma città) su quasi 29mila tra tamponi molecolari e antigenici. I nuovi decessi in un giorno sono 61, i guariti 3.267. Sale il tasso di positività, ma calano ricoveri e terapie intensive.

LA SITUAZIONE

Aumenta il tasso di positività, che passa dall'8,59% al 10% (4% se si considerano anche gli antigenici rapidi). Migliora la pressione ospedaliera: in calo i ricoveri (-33 in un giorno) e le terapie intensive (-17). Sul fronte dei vaccini, raggiunta quota 120mila dosi, utilizzate soprattutto per i richiami. La Pfizer ha infatti consegnato solo oggi un carico inferiore del 30% rispetto a quanto stabilito e per questo va data priorità alle seconde dosi.

I DATI DI ROMA

Nella Asl Roma 1 sono 193 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Ventuno casi sono ricoveri. Si registrano dodici decessi con patologie.

Nella Asl Roma 2 sono 187 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Novantasei i casi su segnalazione del medico di medicina generale. Si registrano tredici decessi con patologie.

Nella Asl Roma 3 sono 140 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano sette decessi con patologie.

Nella Asl Roma 4 sono 26 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra un decesso con patologie.

Nella Asl Roma 5 sono 89 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano cinque decessi con patologie.

Nella Asl Roma 6 sono 131 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano sette decessi con patologie.

I DATI DELLE ALTRE PROVINCE

Nella Asl di Latina sono 254 i nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano quattro decessi di 81, 84, 85 e 100 anni con patologie.

Nella Asl di Frosinone si registrano 134 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio, contatti di un caso già noto o con link familiare. Si registrano sette decessi di 65, 71, 71, 82, 82, 85 e 88 anni con patologie.

Nella Asl di Viterbo si registrano 65 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Ventisei i casi con link a casa di cura a Nepi dove è in corso l’indagine epidemiologica. Si registrano tre decessi di 76, 83 e 98 anni con patologie.

Nella Asl di Rieti si registrano 62 casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano due decessi di 77 e 92 anni con patologie.

IL QUADRO COMPLESSIVO

Gli attuali positivi nel Lazio sono 73.189, di cui 70.166 in isolamento, 2735 ricoverati e 288 in terapia intensiva. Da inizio emergenza accertati 192.896 casi, con 4535 deceduti e 115.172 guariti.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 20 Gennaio 2021, 16:53

