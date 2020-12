Coronavirus nel Lazio, il bollettino di oggi, 1 novembre 2020: 1669 nuovi casi e 64 morti

Coronavirus nel Lazio, il bollettino di oggi, 1 novembre 2020: sono 1669 i nuovi casi (949 a Roma città) nelle ultime 24 ore, con poco meno di 27mila tamponi effettuati. I nuovi decessi in un giorno sono 64, i guariti 868.

Il rapporto positivi/tamponi scende intorno al 6%. Per il secondo giorno consecutivo, Roma città scende sotto i mille casi. Lo Spallanzani ha fatto sapere che i pazienti positivi ricoverati nella struttura sono 240 (-2 in un giorno), mentre quelli in terapia intensiva sono 38 (-1 in 24 ore). In tutto il Lazio, sono in netta diminuzione i ricoverati (-143 in 24 ore), ma rispetto a ieri sono due in più i pazienti in terapia intensiva.

Questo il dettaglio delle singole Asl del Lazio:

Nella Asl Roma 1 sono 464 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Quaranta sono ricoveri. Si registrano dodici decessi di 53, 72, 74, 74, 76, 76, 79, 80, 84, 86, 93 e 96 anni con patologie.

Nella Asl Roma 2 sono 365 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Centoquaranta sono i casi su segnalazione del medico di medicina generale. Si registrano quindici decessi di 64, 67, 67, 71, 73, 77, 79, 80, 80, 83, 84, 85, 87, 91 e 92 anni con patologie.

Nella Asl Roma 3 sono 120 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano tredici decessi di 62, 72, 72, 73, 76, 77, 82, 82, 83, 87, 90, 92 e 94 anni con patologie.

Nella Asl Roma 4 sono 49 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra un decesso di 75 anni con patologie.

Nella Asl Roma 5 sono 92 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra un decesso di 67 anni con patologie.

Nella Asl Roma 6 sono 174 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano quattro decessi di 67, 80, 84 e 90 anni con patologie.

Nella Asl di Latina sono 245 i nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano sei decessi di 67, 71, 74, 80, 85 e 90 anni con patologie.

Nella Asl di Frosinone si registrano 104 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio, contatti di un caso già noto o con link familiare. Si registrano sette decessi di 64, 79, 80, 81, 81, 81 e 81 anni con patologie.

Nella Asl di Viterbo si registrano 37 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano due decessi di 76 e 91 anni con patologie.

Nella Asl di Rieti si registrano 19 casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano tre decessi di 75, 83 e 88 anni con patologie.

Gli attuali positivi nel Lazio sono 90.938, di cui 87.345 in isolamento, 3241 ricoverati e 352 in terapia intensiva. Da inizio emergenza accertati 121.449 casi, con 2431 deceduti e 28.080 guariti.

Ultimo aggiornamento: Martedì 1 Dicembre 2020, 17:08

