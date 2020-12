Coronavirus nel Lazio, il bollettino di oggi, 17 dicembre 2020: i dati ufficiali della Regione tra poco su Leggo. Intanto, l'Inmi Spallanzani fa sapere che, rispetto a ieri, è diminuito il numero dei ricoverati (207, sette in meno) ma si registrano 38 pazienti in terapia intensiva (uno in più in 24 ore).

Ultimo aggiornamento: Giovedì 17 Dicembre 2020, 16:08

© RIPRODUZIONE RISERVATA