Coronavirus nel Lazio, il bollettino di oggi: 1612 nuovi casi e 41 morti

Coronavirus nel Lazio, il bollettino di oggi, 13 gennaio 2021: sono 1612 i nuovi casi positivi con oltre 13mila tamponi processati. I nuovi decessi in un giorno sono 41, i guariti 1935: la regione supera quindi la soglia dei 100mila guariti dall'inizio dell'emergenza.

LA SITUAZIONE NEL LAZIO

Dopo due giorni consecutivi di calo, il tasso di positività torna ad aumentare, attestandosi oltre l'11%. In calo le terapie intensive, ma aumentano i ricoveri. Prosegue la campagna di vaccinazione: abbondantemente superata quota 85mila dosi somministrate, l'assessore regionale alla Salute, Alessio D'Amato, ha annunciato che le dosi in arrivo del vaccino Moderna saranno utilizzate anche dai medici di medicina generale per vaccinare gli ultraottantenni.

I DATI DI ROMA

Questi i dati delle singole Asl di Roma e provincia:

Nella Asl Roma 1 sono 332 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano nove decessi di 54, 78, 78, 79, 80, 80, 86, 87 e 89 anni con patologie.

Nella Asl Roma 2 sono 288 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Centoventicinque i casi su segnalazione del medico di medicina generale. Si registrano dodici decessi di 67, 76, 79, 81, 83, 83, 88, 90, 91, 93, 95 e 97 anni con patologie.

Nella Asl Roma 3 sono 162 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Dodici casi sono ricoveri. Si registrano tre decessi di 76, 82 e 88 anni con patologie.

Nella Asl Roma 4 sono 32 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra un decesso di 76 anni con patologie.

Nella Asl Roma 5 sono 118 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano due decessi di 67 e 85 anni con patologie.

Nella Asl Roma 6 sono 191 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano otto decessi di 68, 70, 74, 77, 83, 84, 89 e 95 anni con patologie.

I DATI DELLE ALTRE PROVINCE

Nella Asl di Latina sono 247 i nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano due decessi di 90 e 90 anni con patologie.

Nella Asl di Frosinone si registrano 102 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio, contatti di un caso già noto o con link familiare. Si registra un decesso di 93 anni con patologie.

Nella Asl di Viterbo si registrano 100 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano due decessi di 71 e 88 anni con patologie.

Nella Asl di Rieti si registrano 40 casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra un decesso di 81 anni con patologie.

IL RIEPILOGO

Gli attuali positivi nel Lazio sono 78.223, di cui 75.018 in isolamento, 2892 ricoverati e 313 in terapia intensiva. Da inizio emergenza accertati 183.908 casi, con 4259 deceduti e 101.426 guariti.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 13 Gennaio 2021, 17:03

© RIPRODUZIONE RISERVATA