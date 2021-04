Coronavirus nel Lazio, il bollettino di mercoledì 7 aprile 2021: 1081 nuovi casi e 47 morti

Coronavirus nel Lazio, il bollettino di mercoledì 7 aprile 2021: sono ​1.081 casi positivi registrati oggi. I decessi nelle ultime 24 ore sono 47, i guariti 1801. In calo il saldo delle terapie intensive che fa segnare un -14 mentre in aumento di 25 unità i ricoveri nei reparti ordinati.

Sono 52.811 i casi attualmente positivi a Covid-19, di cui 3.265 ricoverati, 382 in terapia intensiva e 49.164 in isolamento domiciliare. Dall'inizio dell'epidemia i guariti sono in totale 236.271, i decessi 6.895 e il totale dei casi esaminati è pari a 295.977, secondo il bollettino aggiornato della Regione Lazio.

