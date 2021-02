Coronavirus nel Lazio, il bollettino di mercoledì 24 febbraio 2021: 1188 nuovi casi e 38 morti

Coronavirus nel Lazio, il bollettino di mercoledì 24 febbraio 2021: sono 1188 i nuovi casi positivi (559 a Roma città), su oltre 36mila test tra tamponi e antigenici, comunicati dall'Assessorato regionale alla Salute. In 24 ore comunicati anche 38 nuovi decessi e 1197 guariti.

Coronavirus nel Lazio, la situazione epidemiologica

Il tasso di positività resta sostanzialmente stabile rispetto a ieri (l'8%, il 3% se si considerano anche gli antigenici). In 24 ore calano sia i ricoveri (-23) che le terapie intensive (-2), ma si registra un netto aumento settimanale dei casi, il 16% in più di sette giorni fa (2931 da lunedì a oggi compresi, contro i 2525 della scorsa settimana). Sul fronte delle vaccinazioni sono quasi 375mila le dosi somministrate finora, di cui 95mila agli over 80.

Coronavirus nel Lazio, i dati di Roma

Nella Asl Roma 1 sono 309 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Sono otto i ricoveri. Si registrano sette decessi con patologie.

Nella Asl Roma 2 sono 162 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Sono settantotto i casi su segnalazione del medico di medicina generale. Si registrano dodici decessi con patologie.

Nella Asl Roma 3 sono 88 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Sono sei i ricoveri. Si registrano quattro decessi con patologie.

Nella Asl Roma 4 sono 47 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto.

Nella Asl Roma 5 sono 61 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano due decessi con patologie.

Nella Asl Roma 6 sono 122 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano quattro decessi con patologie.

Coronavirus nel Lazio, i dati delle altre province

Nella Asl di Latina sono 125 i nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano due decessi di 81 e 83 anni con patologie.

Nella Asl di Frosinone si registrano 197 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio, contatti di un caso già noto o con link familiare. Si registrano quattro decessi di 63, 70, 83 e 92 anni con patologie.

Nella Asl di Viterbo si registrano 43 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano due decessi di 79 e 94 anni con patologie.

Nella Asl di Rieti si registrano 34 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra un decesso di 77 anni con patologie.

Coronavirus nel Lazio, il quadro complessivo

Gli attuali positivi nel Lazio sono 34.880, di cui 32.826 in isolamento, 1827 ricoverati e 227 in terapia intensiva. Da inizio emergenza accertati 228.745 casi, con 5814 deceduti e 188.051 guariti.

