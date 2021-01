Coronavirus nel Lazio, il bollettino di giovedì 28 gennaio: 43 morti e 1.263 casi in più. Rt in calo a 0,73

Coronavirus nel Lazio, il bollettino della Regione di giovedì 28 gennaio. I nuovi positivi registrati oggi su un totale di oltre 30mila test (13mila tamponi molecolari e 17mila antigenici) sono 1.263, con 43 morti e 1.481 guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 9%, che scende al 4% sul totale dei test. Nella città di Roma i casi sono 490, dato che sale a 845 comprendendo l'intera provincia della Capitale. Nelle altre province si registrano invece 273 casi a Latina, 79 a Frosinone, 26 a Viterbo e 40 a Rieti.

«Diminuiscono i casi, i decessi e i ricoveri e sono stabili le terapie intensive», le parole dell'assessore Alessio D'Amato. «Il valore RT è a 0.73 in calo (il precedente della scorsa rilevazione era 0.94). I tassi di occupazione dei posti letto totali di terapia intensiva e di area medica tornano entrambi al di sotto della soglia di allerta. In diminuzione l’incidenza e il numero dei nuovi focolai nella settimana di riferimento. Ci aspettiamo una valutazione del rischio con passaggio in area moderata tenuto conto che vi è una riduzione da due settimane di tutti gli indicatori. Bisogna mantenere alta l’attenzione. Sul ritorno in zona gialla bisogna attendere le valutazioni dell’ISS e le successive determinazioni del Ministero».

I casi a Roma città

Nella Asl Roma 1 sono 148 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Sono quattro i ricoveri. Si registrano quattro decessi di 66, 82, 95 e 95 anni con patologie. Nella Asl Roma 2 sono 276 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Centoquindici i casi su segnalazione del medico di medicina generale. Si registrano otto decessi di 62, 64, 69, 80, 83, 85, 90 e 90 anni con patologie. Nella Asl Roma 3 sono 66 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano cinque decessi di 64, 69, 75, 89 e 89 anni con patologie.

I casi a Roma provincia

Nella Asl Roma 4 sono 98 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Nella Asl Roma 5 sono 60 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano otto decessi di 63, 71, 80, 81, 83, 83, 85 e 90 anni con patologie. Nella Asl Roma 6 sono 197 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano quattro decessi di 71, 79, 81 e 98 anni con patologie.

Le altre province del Lazio

Nelle province si registrano 418 casi e sono quattordici i decessi nelle ultime 24h. Nella Asl di Latina sono 273 i nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano sei decessi di 63, 70, 71, 73, 76 e 90 anni con patologie. Nella Asl di Frosinone si registrano 79 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio, contatti di un caso già noto o con link familiare. Si registrano due decessi di 69 e 80 anni con patologie. Nella Asl di Viterbo si registrano 26 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano tre decessi di 73, 81 e 98 anni con patologie. Nella Asl di Rieti si registrano 40 casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano tre decessi di 54, 74 e 95 anni con patologie.

