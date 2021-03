Coronavirus nel Lazio, il bollettino di giovedì 25 marzo 2021: 2055 nuovi casi e 33 morti

Coronavirus nel Lazio, il bollettino di giovedì 25 marzo 2021: sono 2055 i nuovi casi positivi (901 a Roma città) su oltre 38mila test tra tamponi e antigenici. Nelle ultime 24 ore si registrano anche 33 nuovi decessi e 1752 guariti.

Leggi anche > Coronavirus in Italia, il bollettino di giovedì 25 marzo

Coronavirus nel Lazio, la situazione epidemiologica

Il tasso di positività sale al 12% (il 5% se si considerano anche gli antigenici). Resta in bilico il possibile ritorno in zona arancione da lunedì prossimo: l'indice Rt è sceso a 0.99, quindi sotto la soglia 1, ma i dati della pressione ospedaliera sono appena al di sopra della soglia d'allerta. Continuano infatti a salire ricoveri e terapie intensive.

Sul fronte vaccini, sono quasi 900mila le dosi somministrate dall'inizio della campagna, con 115mila over 80 che hanno ricevuto anche il richiamo. Il piano continua ad accelerare, con una media di 25mila vaccinazioni al giorno. Da venerdì a mezzanotte saranno aperte le prenotazioni per la fascia d'età 69-68 anni (cittadini nati nel 1952 e 1953).

Coronavirus nel Lazio, i dati di Roma

Nella Asl Roma 1 sono 312 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Sono venticinque i ricoveri. Si registrano nove decessi con patologie.

Nella Asl Roma 2 sono 419 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano sette decessi con patologie.

Nella Asl Roma 3 sono 170 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano cinque decessi con patologie.

Nella Asl Roma 4 sono 188 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto.

Nella Asl Roma 5 sono 213 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra un decesso con patologie.

Nella Asl Roma 6 sono 261 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano due decessi con patologie.

Coronavirus nel Lazio, i dati delle altre province

Nella Asl di Latina sono 166 i nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto.

Nella Asl di Frosinone si registrano 168 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio, contatti di un caso già noto o con link familiare. Si registrano otto decessi di 58, 64, 67, 70, 74, 75, 85 e 88 anni con patologie.

Nella Asl di Viterbo si registrano 69 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra un decesso di 69 anni con patologie.

Nella Asl di Rieti si registrano 89 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto.

Coronavirus nel Lazio, il quadro complessivo

Gli attuali positivi nel Lazio sono 49.061, di cui 45.943 in isolamento, 2763 ricoverati e 355 in terapia intensiva. Da inizio emergenza accertati 274.984 casi, con 6463 deceduti e 219.460 guariti.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 25 Marzo 2021, 16:38

© RIPRODUZIONE RISERVATA