morto e 18 nuovi contagiati. E' il bilancio Lazio. Un dato in calo rispetto a mercoledì quando i nuovi positivi erano stati 34. Dei nuovi casi 6 sono di importazione: due da Capoverde, uno da Moldavia, uno da India, uno da Turchia e uno da Belgio. Un caso è stato individuato grazie al Numero Verde 800.118.800. Intanto prosegue l'attività di monitoraggio dei passeggeri in arrivo dai Paesi dell'Est al Terminal bus di Tiburtina. Nella Capitale i casi sono stati 13.

Nella Asl Roma 1 sono quattro i nuovi casi nelle ultime 24h e di questi uno riguarda una ragazza in fase di pre-ospedalizzazione i restanti tre casi riguardano un cluster familiare a Cesano già isolato e in ricovero ed è in corso l’indagine epidemiologica. Nella Asl Roma 2 sono cinque i nuovi casi nelle ultime 24h e di questi due persone sono conviventi già isolate ed è in corso l’indagine epidemiologica. Due casi hanno un link con un caso di rientro da Capoverde nei giorni scorsi e un caso riguarda una donna di nazionalità moldava individuata al drive-in ed è in corso l’indagine epidemiologica. Nella Asl Roma 3 sono quattro i nuovi casi nelle ultime 24h e uno di questi riguarda un uomo di rientro da Bruxelles per il quale è stato avviato il contact tracing internazionale. Un caso di un uomo in fase di pre-ospedalizzazione. Nella Asl Roma 6 dei due nuovi casi nelle ultime 24h uno riguarda una donna di Marino individuata su segnalazione del Numero Verde 800.118.800. Un secondo caso riguarda una donna di Ciampino su segnalazione del medico di medicina generale. Infine per quanto riguarda le province sono tre i nuovi casi nelle ultime 24h e uno riguarda la Asl di Rieti e si tratta di un uomo di nazionalità turca con link ad un caso già noto e isolato. Due casi riguardano la Asl di Latina e si tratta di un uomo di nazionalità indiana con link ad un caso già noto e isolato e una donna per la quale è in corso l’indagine epidemiologica.

TEST SIEROLOGICI

Ad oggi sono stati effettuati nella nostra regione 212.213 test sierologici. Si conferma una circolazione del virus pari al 2,3%. Questo modello ha consentito finora di individuare 526 asintomatici positivi al test molecolare. Finora sono stati testati 81.198 operatori sanitari, 36.009 operatori delle forze dell'ordine, 51.613 cittadini con accesso spontaneo e 6.451 donatori di sangue. Nei prossimi giorni verranno resi noti anche i risultati dei test avviati ieri sui pullman provenienti dai Paesi interessati dall'ordinanza regionale.

