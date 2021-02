Coronavirus nel Lazio, il bollettino di giovedì 11 febbraio 2021: 1261 nuovi casi e 31 morti

Coronavirus nel Lazio, il bollettino di giovedì 11 febbraio 2021: sono 1261 i nuovi casi positivi (618 a Roma città) su oltre 30mila test tra tamponi molecolari e antigenici rapidi. In un giorno si registrano anche 31 decessi e 2930 guariti, con il tasso di positività che torna a salire.

Coronavirus nel Lazio, la situazione epidemiologica

Aumentano i casi e salgono sia il rapporto positivi/tamponi (che passa dall'8% al 10% circa, il 4% se si considerano anche gli antigenici), sia l'indice RT, che resta comunque sotto quota 1, la soglia d'allerta che implica il passaggio dalla zona gialla a quella arancione. Continuano a calare ricoveri e terapie intensive. Sul fronte dei vaccini, sono circa 265mila le dosi somministrate dall'inizio della campagna vaccinale, di cui circa 40mila per gli over 80 (il 10% dei cittadini del Lazio in quella fascia d'età in pochi giorni). Sono invece 116mila le persone, principalmente operatori sociosanitari, che hanno ricevuto anche il richiamo.

Coronavirus nel Lazio, i dati della provincia di Roma

Nella Asl Roma 1 sono 292 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Sono quattro i ricoveri. Si registrano sette decessi di 58, 61, 74, 75, 84, 84 e 92 anni con patologie.



Nella Asl Roma 2 sono 238 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Centocinque i casi su segnalazione del medico di medicina generale. Si registrano quattro decessi di 76, 79, 79 e 89 anni con patologie.



Nella Asl Roma 3 sono 88 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano tre decessi di 81, 86 e 90 con patologie.



Nella Asl Roma 4 sono 88 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto.

Nella Asl Roma 5 sono 104 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra un decesso di 77 anni con patologie.

Nella Asl Roma 6 sono 153 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano due decessi di 88 e 92 anni con patologie.

Coronavirus nel Lazio, i dati delle altre province

Nella Asl di Latina sono 132 i nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano cinque i decessi di 65, 81, 83, 87 e 91 anni con patologie.

Nella Asl di Frosinone si registrano 115 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio, contatti di un caso già noto o con link familiare. Si registrano tre decessi di 60, 85 e 93 anni con patologie.

Nella Asl di Viterbo si registrano 29 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano tre decessi di 79, 85 e 86 anni con patologie.

Nella Asl di Rieti si registrano 22 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano tre decessi di 55, 75 e 94 anni con patologie.

Coronavirus nel Lazio, il quadro complessivo

Gli attuali positivi nel Lazio sono 43.144, di cui 40.727 in isolamento, 2160 ricoverati e 257 in terapia intensiva. Da inizio emergenza accertati 216.347 casi, con 167.797 guariti e 5406 deceduti.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 11 Febbraio 2021, 17:10

