Coronavirus nel Lazio, il bollettino di giovedì 1 aprile 2021: 1838 nuovi casi e 33 morti nelle ultime 24 ore

Coronavirus nel Lazio, il bollettino di giovedì 1 aprile 2021: sono 1838 (907 a Roma città) i nuovi casi positivi nelle ultime 24 ore su oltre 37mila test tra tamponi e antigenici. In un giorno si registrano anche 33 nuovi decessi e 1808 guariti. Stabili i ricoveri, calano le terapie intensive.

Coronavirus nel Lazio, la situazione epidemiologica

Il tasso di positività è pari al 10% (il 4% se si considerano anche gli antigenici). I ricoveri restano stabili, ma si registra un primo calo dell'occupazione delle terapie intensive (-9 rispetto a ieri). L'indice Rt resta sostanzialmente stabile, pari a 0.98. Sul fronte dei vaccini, si conferma la media giornaliera delle 25mila somministrazioni e metà degli over 80 prenotati ha completato l'intero ciclo vaccinale; preoccupano però i ritardi nelle consegne di AstraZeneca. L'assessore regionale alla Salute, Alessio D'Amato, ha spiegato: «Ci scusiamo in anticipo se nelle prossime ore dovessero esserci problemi nella regolarità delle somministrazioni, non dipendenti dalla nostra volontà. Stiamo lavorando con il lotto delle dosi dissequestrate fino a esaurimento».

Coronavirus nel Lazio, i dati di Roma

Nella Asl Roma 1 sono 305 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano sette decessi con patologie.

Nella Asl Roma 2 sono 396 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano dieci decessi con patologie.

Nella Asl Roma 3 sono 206 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra un decesso con patologie.

Nella Asl Roma 4 sono 136 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano due decessi con patologie.

Nella Asl Roma 5 sono 205 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano due decessi con patologie.

Nella Asl Roma 6 sono 220 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano tre decessi con patologie.

Coronavirus nel Lazio, i dati delle altre province

Nella Asl di Latina sono 101 i nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano due decessi di 48 e 55 anni con patologie.

Nella Asl di Frosinone si registrano 177 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio, contatti di un caso già noto o con link familiare. Si registrano sei decessi di 58, 65, 74, 84, 86 e 92 anni con patologie.

Nella Asl di Viterbo si registrano 37 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto.

Nella Asl di Rieti si registrano 55 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto.

Coronavirus nel Lazio, il quadro complessivo

Gli attuali positivi nel Lazio sono 51.048, di cui 47.642 in isolamento, 3044 ricoverati e 362 in terapia intensiva. Da inizio emergenza accertati 287.285 casi, con 6677 deceduti e 229.560 guariti.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 1 Aprile 2021, 17:00

