Coronavirus nel Lazio, il bollettino del 9 febbraio 2021: 847 nuovi casi e 33 morti

Coronavirus nel Lazio, il bollettino del 9 febbraio 2021: sono 847 i nuovi casi positivi (511 a Roma città) su oltre 29mila test tra tamponi molecolari e antigenici rapidi. I decessi, nelle ultime 24 ore, sono 33; i guariti sono invece 3318. In leggero calo il tasso di positività.

Leggi anche > Coronavirus in Italia, il bollettino di martedì 9 febbraio

Coronavirus nel Lazio, la situazione epidemiologica

In aumento sia i nuovi casi positivi, ma anche il numero dei test complessivi processati in un giorno. Il tasso di positività scende leggermente, passando dal 9% circa all'8% (il 3% se si considerano anche gli antigenici rapidi). Aumentano anche i ricoveri, ma diminuiscono le terapie intensive. Sul fronte vaccini, sono oltre 250mila le dosi somministrate, con oltre 27mila ultraottantenni (il 7% del totale degli abitanti over 80 del Lazio) che hanno ricevuto la prima dose.

Coronavirus nel Lazio, i dati della provincia di Roma

Nella Asl Roma 1 sono 228 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Sono quattordici i ricoveri. Si registrano quattro decessi con patologie.

Nella Asl Roma 2 sono 180 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Settantacinque i casi su segnalazione del medico di medicina generale. Si registrano cinque decessi con patologie.

Nella Asl Roma 3 sono 103 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Sono sei i ricoveri. Si registrano tre decessi con patologie.

Nella Asl Roma 4 sono 19 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra un decesso con patologie.

Nella Asl Roma 5 sono 94 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano otto decessi con patologie.

Nella Asl Roma 6 sono 81 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano cinque decessi con patologie.

Coronavirus nel Lazio, i dati delle altre province

Nella Asl di Latina sono 38 i nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra un decesso di 57 anni con patologie.

Nella Asl di Frosinone si registrano 79 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio, contatti di un caso già noto o con link familiare. Si registrano tre decessi di 65, 73 e 84 anni con patologie.

Nella Asl di Viterbo si registrano 9 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano tre decessi di 75, 79 e 93 anni con patologie.

Nella Asl di Rieti si registrano 16 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto.

Ultimo aggiornamento: Martedì 9 Febbraio 2021, 17:45

© RIPRODUZIONE RISERVATA