Coronavirus nel Lazio, scarica l'app della Regione "Doctor Covid" per comunicare i sintomi al medico

La sorveglianza sanitaria a casa con un'applicazione con la nuova app della Regione 'Lazio Doctor Covid' creata in collaborazione con i medici di medicina generale, in particolare con la collaborazione del vice segretario nazionale della Federazione nazionale dei medici di famiglia (Fimmg), Pierluigi Bartoletti. L'app, che non si sostituisce ai numeri di emergenza, permette un rapido ed immediato monitoraggio delle persone che si trovano in sorveglianza domiciliare.«Il medico potrà accedere online o attraverso la app, disponibile per Android e per Ios, stabilendo così un contatto diretto con il paziente per la sorveglianza sanitaria a distanza in totale sicurezza», ha annunciato l'assessore alla Sanità e integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D'Amato.L'indirizzo per scaricare la app è http://www.regione.lazio.it/rl/coronavirus/scarica-app/