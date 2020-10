Coronavirus, nel Lazio 579 nuovi casi e cinque decessi nelle ultime 24 ore

Coronavirus, nel Lazio ben 579 nuovi casi e cinque decessi nelle ultime 24 ore. Un numero impressionante, ma anche atteso, a causa dell'ingente sforzo messo in campo per il test in tutta la Regione. I tamponi processati in 24 ore, infatti, sono 15.408. A Roma città i casi sono 201, si conferma l'incidenza dei cluster familiari.



Questo il bollettino specifico per le singole Asl, diffuso dalla Regione Lazio:



Nella Asl Roma 1 sono 75 i casi nelle ultime 24h e si tratta di trentanove casi con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano due decessi di 70 e 77 anni con patologie.

Nella Asl Roma 2 sono 96 i casi nelle ultime 24h e si tratta di diciannove casi con link familiare o contatto di un caso già noto e ventuno i casi individuati su segnalazione del medico di medicina generale. Si registrano due decessi di 53 e 79 anni con patologie.

Nella Asl Roma 3 sono 30 i casi nelle ultime 24h e si tratta di venti casi con link familiare o contatto di un caso già noto e un caso individuato in fase di pre-ospedalizzazione.

Nella Asl Roma 4 sono 77 i casi nelle ultime 24h e si tratta di diciassette casi individuati su segnalazione del medico di medicina generale e due i casi individuati in fase di pre-ospedalizzazione.

Nella Asl Roma 5 sono 67 i casi nelle ultime 24h e si tratta di trentuno casi con link familiare o contatto di un caso già noto. Sette i casi individuati in fase di pre-ospedalizzazione e sono sedici i casi con link al cluster del corriere Bartolini dove è in corso l’indagine epidemiologica. Si registra un decesso di 90 anni.

Nella Asl Roma 6 sono 41 i casi nelle ultime 24h e si tratta di trenta casi con link familiare o contatto di un caso già noto.

Nella Asl di Latina sono settantotto i nuovi casi e di questi quaranta sono con link familiare o contatto di un caso già noto.

Nella Asl di Frosinone si registrano trentanove nuovi casi e si tratta di trentasette casi con link familiare o contatto di un caso noto e due i casi individuati in fase di pre-ospedalizzazione.

Nella Asl di Viterbo si registrano sessantanove nuovi i casi e si tratta di diciassette casi con link familiare o contatto di un caso noto. Un caso individuato in fase di pre-ospedalizzazione, quattro i casi individuati al test sierologico.

Nella Asl di Rieti si registrano sette nuovi casi e si tratta di quattro casi con link familiare o contatto di un caso già noto.

Gli attuali positivi nel Lazio sono 10.637, di cui 9658 in isolamento, 896 ricoverati e 83 in terapia intensiva. Da inizio emergenza sono 20.864 i contagi accertati, con 9238 guariti e 989 decessi.

Martedì 13 Ottobre 2020

