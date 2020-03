Coronavirus nel Lazio, 188 nuovi contagiati. 67 nuovi positivi a Roma, morti otto anziani. «Record di 40 guariti»

«Una donna di 93 anni è deceduta alla Casa di riposo Giovanni XXIII», comunica l'Asl Roma 2 nel bollettino odierno della task force dell'assessorato alla Sanità della Regione Lazio. La Asl subentra nella gestione sanitaria della Casa di Riposo Giovanni XXIII. Il Comune di Roma si occuperà del vitto per gli anziani ospitati dalla struttura. Un'altra vittima invece all'ospedale Pertini, «una donna di 89 anni», comunica la stessa Asl Roma 2, in cui sono 28 i nuovi casi positivi e sono disponibili ulteriori 32 posti letto che diventeranno 62 all'ospedale Pertini. «Si sta lavorando per attivare 57 posti letto dedicati all'Ospedale Vannini che ha dato la disponibilità», conclude l'azienda sanitaria.



«Sono deceduti al Policlinico Gemelli un uomo di 87 anni e una donna di 80 anni con patologie pregresse», comunica invece il Gemelli. «Operativi ulteriori 43 posti letto di malattie infettive e entro il 30 marzo ulteriori 38 posti di terapia intensiva al Covid Hospital 2 Columbus», sottolinea il Policlinico. Sono 4 invece i decessi registrati al Policlinico Umberto I di Roma: «Tre uomini di 90, 90 e 74 anni e una donna di 67 anni. Tutti con preesistenti patologie». «Da ieri sera ulteriori 7 posti letto di terapia intensiva Covid-19». E ancora, «disponibili ulteriori 32 posti di malattie infettive nel secondo padiglione», sottolinea il Policlinico.



«Deceduta donna di 84 anni con gravi patologie preesistenti», comunica invece l'Azienda ospedaliera S.Andrea di Roma. «Da domani attivati ulteriori 25 posti letto. Entro il 30 marzo saranno disponibili ulteriori 25 posti di degenza ordinaria e 9 posti di terapia intensiva Covid-19», aggiunge l'Ao S.Andrea. Infine all'Inmi Spallanzani «è deceduto un uomo di 75 anni con patologie pregresse». «Entro il 31 marzo verranno attivati ulteriori 10 posti di terapia intensiva», aggiunge l'Inmi.

Ultimo aggiornamento: Martedì 24 Marzo 2020, 17:33

© RIPRODUZIONE RISERVATA

, i dati del Lazio aggiornati a martedì 24 marzo e pubblicati dall’Assessorato alla Salute della Regione: acittà, 67 nuovi casi di contagio, numero che sale a 116 se consideriamo tutta la provincia. 32 i nuovi contagiati a, solo 3 a, 14 ae 23 a, per quanto riguarda il resto della regione.