Coronavirus, nel Lazio 16 nuovi positivi: solo 3 casi a Roma nelle ultime 24 ore

Ultimo aggiornamento: Venerdì 29 Maggio 2020, 15:31

, i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore nella regionenella città di, dato cheper quanto riguarda l'intera. L'aggiornamento sui dati è stato fornito - come accade quotidianamente - dall'assessorato alla Sanità della Regione tramite una pagina Facebook dedicata. Il dato della provincia di Roma è legato al cluster della casa alloggio per anziani Villa Fortunata di Anzio.Sempre bassi i dati delle altre province: nessun nuovo caso di Covid a. A Latina morto un paziente di 69 anni con patologie pregresse: nessuna vittima nelle altre tre province. Tre decessi negli ospedali romani, uno a testa al Gemelli, al Policlinico Tor Vergata e al Policlinico Umberto I. Quattro invece le vittime in provincia di Roma, segnalate dalla Asl Roma 4.1 nuovo caso positivo. 27 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;1 nuovo caso positivo. 11 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;– 1 nuovo caso positivo. 12 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;– 1 nuovo caso positivo. 4 decessi. 6 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;– 2 nuovi casi positivi;– 9 nuovi casi positivi di cui 5 riferibili al cluster della casa alloggio per anziani Villa Fortunata di Anzio in fase di trasferimento alla RSA Covid di Genzano e Albano. In corso indagine epidemiologica 51 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;– Non si registrano nuovi casi positivi. 0 decessi. 4 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;- Non si registrano nuovi casi positivi. Deceduto un paziente di 69 anni con patologie pregresse. 84 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;– Non si registrano nuovi casi positivi. 0 decessi. 6 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;- 1 nuovo caso positivo. 0 decessi. 19 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;- Conclusi i test per l’indagine sierologica sul personale sanitario. Partiti i test sierologici per i privati cittadini;- Conclusi i test per l’indagine sierologica sul personale sanitario. Partiti i test sierologici per i privati cittadini. Ripresa attività ambulatoriale- Non si registrano nuovi positivi in accesso al Pronto Soccorso. Partiti i test sierologici per i privati cittadini;– 49 pazienti ricoverati di cui 3 in terapia intensiva. 3 pazienti guariti. 1 decesso;– 27 pazienti ricoverati di cui 4 in terapia intensiva. Ultimati i test di sieroprevalenza sugli operatori sanitari. 1 decesso;- 51 pazienti ricoverati al Covid Hospital Columbus di cui 6 in terapia intensiva. 6 pazienti guariti. 1 decesso;- 14 pazienti ricoverati al Covid Center Campus Biomedico di cui 8 in terapia intensiva. Ripresa attività ambulatoriale;Operativo al numero verde 800.118.800 il servizio di assistenza psicologica per i cittadini;- Operativo il laboratorio per il test sierologico e il laboratorio per il test COVID H24;- Nella giornata di ieri è stata ricoverata in terapia intensiva al Centro Covid di Palidoro una bambina con anemia e febbre. Ha risposto bene alla terapia ed in giornata verrà trasferita in reparto. I ricoverati complessivi diventano 6, 4 bambini e 2 genitori;