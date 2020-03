Coronavirus, 19 nuovi casi nel Lazio

Ultimo aggiornamento: Martedì 10 Marzo 2020, 18:00

Sono 19 i nuovi casi di positività al coronavirus nellaregistrati dalle Asl die delle altre province. I dati di oggi sono stati pubblicati sui social dell'assessorato regionale dalla Sanità, dopo la riunione in videoconferenza tra l'assessoree la task-force regionale per il Covid-19 con i direttori generali delle Asl.Nel dettaglio:sono 3 i nuovi casi positivi, 43 le persone uscite dalla sorveglianza domiciliare mentre 252 persone restano in sorveglianza domiciliare;nessun nuovo caso positivo, 987 le persone in sorveglianza domiciliare;nessun nuovo caso positivo, 70 le persone che sono uscite dalla sorveglianza domiciliare, mentre ne restano in sorveglianza 350;un nuovo caso positivo, 58 le persone che sono uscite dalla sorveglianza domiciliare, ne restano in sorveglianza 122;: nessun nuovo caso positivo, 45 le persone uscite dalla sorveglianza domiciliare, mentre ne restano in sorveglianza domiciliare 1.104, due i posti di terapia intensiva attivabili;sono 5 i nuovi casi positivi, 748 le persone in sorveglianza domiciliare.sono 2 nuovi casi ed è deceduto un uomo di 83 anni all'ospedale Goretti arrivato da Risa di Cassino, 876 le persone in sorveglianza domiciliare;5 nuovi casi positivi, 9 usciti dalla sorveglianza domiciliare, ne restano 319 in sorveglianza; nell'Asl di Viterbo 3 nuovi casi positivi, 152 in sorveglianza domiciliare più 97 in sorveglianza alla Casa dello Studente;nessun nuovo caso positivo, 117 le persone in sorveglianza domiciliare, dal 16 marzo 8 posti letto di terapia intensiva in più.