Coronavirus, all’Infernetto una sartina cuce mascherine dall’alba a notte fonda per donarle ai romani

Ultimo aggiornamento: Sabato 14 Marzo 2020, 09:11

© RIPRODUZIONE RISERVATA

È il caso di chi, restando a casa, sceglie di usare il proprio tempo “libero” rendendosi utile per gli altri. Come Concetta Patriarca, una sartina di 62 anni di origine napoletana residente a Roma dagli anni ’70 che, dall’alba a notte fonda, davanti alla macchina da cucire della sua casa all’Infernetto, da due giornia familiari, condomini e concittadini. In sole 48 ore, però, l’iniziativa lanciata sul suo profilo Facebook “MANI DI FATA di Concetta Patriarca. Tutto ciò che è cucito”, ha registrato così tante richieste, che sono diventate difficili da gestire: «Mi sveglio all’alba e mi metto a lavoro fino a tarda notte per creare quante più mascherine possibili. Fino a ora ne ho donate 150, ma sono sola e non riesco a soddisfare le esigenze di tutti quelli che mi contattano», racconta a “Leggo” Concetta, in vivavoce al telefono davanti alla macchina da cucire, per non perdere neanche un minuto di un’altra giornata al servizio degli altri., bensì dei deterrenti a doppio tessuto lavabile, idrorepellente ed elasticizzato, le domande per averle non smettono di arrivare, infatti. Soprattutto da quando la generosa signora, nonna di tre nipotini e mamma di due figli, ha messo anche un annuncio della sua iniziativa sul gruppo Facebook “LiberaMente - Infernetto e Dintorni”, che vanta oltre 30mila membri. A chi gliele chiede con un po’ di timore, come il signore disoccupato che non aveva nulla da offrirle in cambio, Concetta dona le sue mascherine con generosità e spiega: «. Anzi, se ricevo dei soldi, li rifiuto e li do indietro. Anche perché sto usando dei tessuti che avevo da parte e che non ho dovuto comprare. Ho semplicemente deciso di metterli a disposizione degli altri, anziché renderli degli abiti o dei costumi da bagno», aggiunge Concetta.La stessa che poi ricorda: «Le mie mascherine vanno lavate almeno due volte al giorno e pensate come fossero un foulard o una sciarpa, perché». Quando finirà le scorte di materiale, la sartina dell’Infernetto smetterà la sua attività, per tornare a dedicarsi alla sua famiglia. Numerosa sulla carta, ma in tempi di misure che ci dicono di restare a casa,. Un uomo che, per primo, sta facendo la sua parte, seppur non davanti alla macchina da cucire: in questi giorni in cui la sua Concetta è indaffarata, è lui infatti a cucinarle il pranzo e la cena, a portarle la merenda e a prepararle il caffè per tenerla sveglia durante la sua generosa operosità.