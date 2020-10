Coronavirus nel Lazio, sfondato il muro dei mille casi. Sono sei invece i decessi nelle ultime 24 ore

Coronavirus, boom di contagi nel Lazio che fa registrare un nuovo, clamoroso record di nuovi casi positivi sono giornalieri. La Regione Lazio ha infatti comunicato ben 1198 nuovi casi (a fronte di circa 23mila tamponi), ma di questi 197 sono dovuti ad un ricalcolo delle ultime 48 ore. I nuovi positivi, al netto del ricalcolo, sono 1001, mentre i nuovi decessi nelle ultime 24 ore sono sei.



Leggi anche > Nuovo Dpcm, tutte le richieste delle Regioni: palestre aperte, stretta localizzata per la movida, congedi parentali





I dati nel Lazio, quindi, si fanno decisamente allarmanti, specialmente per quanto riguarda i ricoveri in ospedale (1085, 42 più di ieri) e le terapie intensive (sono 99, uno in più rispetto a ieri). Gli attuali positivi nel Lazio sono 14.380, di cui 13.196 in isolamento, 1085 ricoverati in ospedale e 99 in terapia intensiva. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati oltre un milione e 146mila tamponi, con 24.988 casi accertati, 1024 deceduti e 9584 guariti.

Dei sei nuovi decessi, quattro sono stati registrati tra Roma e provincia, uno a Viterbo e uno a Latina.



Questo il dettaglio delle singole Asl:

Nella Asl Roma 1 sono 330 i casi nelle ultime 24h e si tratta di trecentodiciassette casi isolati a domicilio e tredici da ricovero. Si registrano due decessi di 82 anni ciascuno con patologie.

Nella Asl Roma 2 sono 217 i casi nelle ultime 24h e si tratta di centocinquantasei casi con link familiare o contatto di un caso già noto e ventuno i casi individuati su segnalazione del medico di medicina generale. Si registrano due decessi di 75 e 82 anni con patologie.

Nella Asl Roma 3 sono 27 i casi nelle ultime 24h e si tratta di quattordici casi con link familiare o contatto di un caso già noto e un caso con link ad una palestra dove è in corso l’indagine epidemiologica.

Nella Asl Roma 4 sono 71 i casi nelle ultime 24h e si tratta di quarantasette casi con link familiare o contatto di un caso già noto e cinque i casi individuati su segnalazione del medico di medicina generale.

Nella Asl Roma 5 sono 75 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi con link familiare o contatto di un caso già noto.

Nella Asl Roma 6 sono 43 i casi nelle ultime 24h e si tratta di trentacinque casi con link familiare o contatto di un caso già noto.

Nella Asl di Latina sono settantacinque i nuovi casi. Si registra un decesso di 86 anni con patologie.

Nella Asl di Frosinone si registrano duecentosettantacinque casi e il dato tiene conto di recuperi di notifiche arretrate.

Nella Asl di Viterbo si registrano settantuno nuovi i casi e si tratta di trentanove casi con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra un decesso di 39 anni con patologie.

Nella Asl di Rieti si registrano quattordici nuovi casi e si tratta di dodici casi con link familiare o contatto di un caso già noto e due casi individuati in fase di pre-ospedalizzazione.

Ultimo aggiornamento: Domenica 18 Ottobre 2020, 16:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA