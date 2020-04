Ifo Regina Elena, arriva il tele-dottore per i pazienti oncologici e dermatologici

Pazienti onocologici e dermatologici che non possono raggiungere l’ospedale per le loro, indispensabili cure? Ora è l’ospedale che arriva in casa. È infatti attivo “IFOconTeOnline”, il servizio di consulenza oncologica e dermatologica a distanza per tutti coloro che hanno necessità di contattare uno specialista degli IFO Regina Elena e San Gallicano. Sul sito della struttura il paziente oncologico può iscriversi per accedere al percorso OncOnline Regina Elena, mentre il paziente dermatologico può entrare nel percorso DermOnline San Gallicano. Dopo aver risposto a un questionario anamnestico, si avvia il dialogo tra medico e paziente che avrà a disposizione una serie di strumenti (messaggi, referti, dati clinici etc.) in una ambiente digitale del tutto protetto. Ogni giorno si aggiungeranno nuove specialità. Ultimo aggiornamento: Martedì 7 Aprile 2020, 08:00

