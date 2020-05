Coronavirus, nel Lazio 39 nuovi positivi di cui 19 a Roma. Crollano i dati nelle altre province

Ultimo aggiornamento: Giovedì 7 Maggio 2020, 15:49

, i dati del Lazio di oggi aggiornati al 7 maggio. Come comunica l'assessorato alla Sanità della Regione sulla sua pagina Facebook dedicata, i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore nel Lazio. Nella città dii nuovi casi, dato che sale aper quanto riguarda l'intera provincia della Capitale.Crollano i casi nelle altre province: anessun nuovo positivo, solo un nuovo caso a. Nessun decesso in nessuna delle quattro province. Morte due donne, una di 83 anni e una di 75, entrambe con patologie pregresse. A Roma si registrano invece un decesso al Policlinico Gemelli e due al Policlinico Tor Vergata.8 nuovi casi positivi. 42 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. 1 postazione per il tampone drive in attiva al Santa Maria della Pietà. In apertura una seconda postazione presso la Casa della Salute di Via Clauzetto2 nuovi casi positivi. 7 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. 3 postazioni per il tampone drive in attive al Santa Caterina delle Rose, a Piazzale Tosti e a Piazza degli Eucalipti9 nuovi casi positivi. 13 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. 1 postazione per il tampone drive in attiva a Casal Bernocchi. In apertura una seconda postazione per tampone drive in a Fiumicino7 nuovi casi positivi. 208 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. 3 postazioni di tampone drive in attivi sul territorio di Capena, di Bracciano e di Civitavecchia5 nuovi casi positivi. Deceduta una donna di 83 anni con patologie pregresse. 9 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. 2 postazioni per tampone drive in attivi sul territorio di Guidonia e Colleferro: 7 nuovi casi positivi. Deceduta una donna di 75 anni con patologie pregresse. 33 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. 2 postazioni di tamponi drive in sul territorio di Frascati e PomeziaOperativo il laboratorio per il test #covid19 H24. 1 paziente è guaritoNon si registrano nuovi casi positivi in accesso al pronto soccorso nelle ultime 48 ore. Operativo il laboratorio per il test #covid19 H24Non si registrano nuovi casi in accesso al pronto soccorso negli ultimi 11 giorni. Operativo il laboratorio per il test di sieroprevalenza sul personale sanitario da lunedì 11 Maggio. Una postazione per tampone drive in operativa90 pazienti ricoverati di cui 6 in terapia intensiva. 3 pazienti guaritiSi sono registrati 2 decessi nelle ultime 24 ore. 4 pazienti sono guariti100 pazienti ricoverati al Covid Hospital Columbus di cui 14 in terapia intensiva. Deceduta una donna di 89 anni34 pazienti ricoverati al Covid Center Campus Biomedico di cui 13 in terapia intensiva. 1 paziente è guarito. Da lunedì 11 Maggio operativa una postazione di tampone drive inOperativo al numero verde 800.118.800 il servizio di assistenza psicologica per i cittadinirestano ricoverati in totale 11 pazienti, 9 bambini e 2 mamme. Buone condizioni generali per tutti i ricoverati: Non risultano nuovi casi positivi. 0 decessi. 28 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. 2 postazioni di tamponi drive in all’Ospedale di Frosinone e di Cassino: 1 nuovo caso positivo. 0 decessi. 198 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. In apertura 2 postazioni di tamponi drive in a Latina e a Gaeta: Non risultano nuovi casi positivi. 0 decessi. 2 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. 3 postazioni per tamponi drive in operativi sul territorio di Rieti, di Poggio Mirteto e di Contigliano: Non risultano nuovi casi positivi. 0 decessi. 21 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. 2 postazioni per tamponi drive in operativi sul territorio di Civita Castellana e all’Ospedale Belcolle di Viterbo