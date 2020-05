Coronavirus, nel Lazio 39 nuovi positivi di cui 19 a Roma. «In terapia intensiva solo l'1% dei casi»

1% IN TERAPIA INTENSIVA Dei casi finora confermati, comunica la Regione,

il 16% è ricoverato in una struttura sanitaria, il 39% è in isolamento domiciliare e l’1% è in terapia intensiva. I guariti sono il 36%. L'età mediana dei casi positivi è 57 anni. Il sesso è così ripartito: il 47% sono di sesso maschile e il 53% di sesso femminile

.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 18 Maggio 2020, 16:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA

, i dati del Lazio di oggi pubblicati come ogni giorno dall'assessorato alla Sanità della Regione sulla pagina Facebook dedicata. I nuovi positivi registrati nelle ultime ore, dato che sale a 35 per quanto riguarda l'intera provincia della Capitale.Continua il trend positivo nelle altre province, che non registrano nessun decesso: nessun positivo a, un solo caso ae 3 nuovi casi a. In provincia di Roma 16 nuovi positivi di cui la maggioranza riferibili al cluster della clinica Villa dei Pini di Anzio.10 nuovi casi positivi. 31 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. Proseguono i test per l’indagine sierologica sul personale sanitario, medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e farmacisti4 nuovi casi positivi. 4 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. Proseguono i test per l’indagine sierologica sul personale sanitario, medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e farmacisti5 nuovi casi positivi. 24 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. Proseguono i test per l’indagine sierologica sul personale sanitario, medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e farmacisti: Non si registrano nuovi casi positivi. Proseguono i test per l’indagine sierologica sul personale sanitario, medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e farmacisti1 nuovo caso positivo. 16 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. 400 test di sieroprevalenza eseguiti sul personale sanitario: 1 positivo in attesa di tampone: 15 nuovi casi positivi, la maggioranza riferibili al cluster della clinica Villa dei Pini di Anzio. Deceduta una donna di 79 anni. 29 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. Partiti oggi i test per l’indagine sierologica sul personale sanitario, medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e farmacisti3 pazienti sono guariti. Conclusa l’indagine di sieroprevalenza sul personale sanitario: 2236 test di sieroprevalenza eseguiti sul personale sanitario: 2,7% di positivitàAzienda Ospedaliera San Camillo: Non si registrano nuovi casi positivi in accesso al pronto soccorso nelle ultime 24 ore. 3037 test di sieroprevalenza su personale sanitario: 47 positivi (1,6%), 1 solo positivo al tampone: Non si registrano nuovi casi positivi in accesso al pronto soccorso nelle ultime 24 ore. 543 test di sieroprevalenza sui dipendenti: 1,6% 0 positivi tampone. 50 tamponi drive in eseguiti: tutti negativi79 pazienti ricoverati di cui 6 in terapia intensiva. 3 pazienti sono guariti. 0 decessi. 947 test di sieroprevalenza sui dipendenti: 4 positivi ma 0 positivi al test per tamponi: 53 pazienti ricoverati di cui 5 in terapia intensiva. 1 decesso: 68 pazienti ricoverati al Covid Hospital Columbus di cui 10 in terapia intensiva: Sono stati processati 129 tamponi della Regione Valle D’Aosta. 23 pazienti ricoverati al Covid Center Campus Biomedico di cui 13 in terapia intensivaOperativo al numero verde 800.118.800 il servizio di assistenza psicologica per i cittadini4 i bambini ricoverati al Centro Covid di Palidoro. Continua l'attività di consulenza per i pediatri regionali ospedalieri e di libera scelta (fino sono 173 quelli che hanno usufruito del servizio). Pronti a riaprire gli ambulatori specialistici come da indicazioni della Regione: 1 nuovo caso positivo. 0 decessi. 5 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. 670 test di sieroprevalenza eseguiti: 3 positivi ma 0 positivi al tamponi: 3 nuovi casi positivi. 0 decessi. 17 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. Partiti oggi i test per l’indagine sierologica sul personale sanitario, medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e farmacisti e forze dell’ordine: non si registrano nuovi casi positivi. 0 decessi. 9 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. Proseguono i test per l’indagine sierologica sul personale sanitario, medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e farmacisti. Domani partono i test di sieroprevalenza sul personale dei vigili del fuocoNon si registrano nuovi casi positivi. 2 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. 1960 test di sieroprevalenza eseguiti: 17 positivi alla sieroprevalenza e 1 positivo al tampone