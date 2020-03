Coronavirus, i dati nel Lazio: 77 nuovi contagiati. Da lunedì più posti in terapia intensiva e malattie infettive

Coronavirus, gli aggiornamenti in DIRETTA

ROMA Nella Asl Roma 1 ci sono 4 nuovi casi positivi. Inoltre, 104 sono le persone uscite dalla sorveglianza domiciliare. Dal 17 Marzo saranno disponibili ulteriori 8 posti di pneumologia, mentre da martedì 17 Marzo sarà attivato il laboratorio per test. Nella Asl Roma 2 ci sono 20 nuovi casi positivi, mentre 55 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. Inoltre è deceduta una donna di 88 anni al Policlinico Casilino per shock settico e polmonite. La Regione precisa che sono stati «attivati 2 posti di terapia intensiva all'ospedale Pertini. Da mercoledì 18 Marzo sarà attivato il laboratorio per test».



Nella Asl Roma 3 ci sono 16 nuovi casi positivi al Covid-19. Inoltre, 57 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. Nella Asl Roma 4 ci sono 3 nuovi casi positivi al Covid-19. Inoltre, 80 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. Nella Asl Roma 5 ci sono 3 nuovi casi positivi al Covid-19. Mentre 62 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. Dal 28 Marzo saranno disponibili ulteriori 10 posti di terapia intensiva. Infine nella Asl Roma 6 ci sono 9 nuovi casi positivi al Covid-19. Mentre 92 persone uscite dalla sorveglianza domiciliare.



PROVINCE Asl Frosinone: 6 nuovi casi positivi, 4 legati alla RSA di Cassino che raggiungono così quota 7. 1 paziente è guarito. Deceduto 1 paziente di 52 anni di Frosinone con grave patologia oncologica preesistente. 18 persone uscite dalla sorveglianza domiciliare. Possibilità di implementare la disponibilità di 2 posti di terapia intensiva. Blocco accettazioni e indagine epidemiologica in collaborazione tra Asl Frosinone e SERESMI Spallanzani.



Asl Latina: 10 nuovi casi positivi. 49 persone uscite dalla sorveglianza domiciliare. Dal 23 Marzo disponibili ulteriori 12 posti di terapia intensiva. Asl Viterbo: 4 nuovi casi positivi. 64 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. Asl Rieti: 2 nuovi casi positivi. 16 sono usciti dalla sorveglianza domiciliare. Il 16 Marzo saranno attivati ulteriori 11 posti di terapia intensiva

Ultimo aggiornamento: Venerdì 13 Marzo 2020, 16:29

nella Regione Lazio ci sono 77 nuovi casi di positività al Covid19: la Regione Lazio sulla pagina Facebook dell'assessorato alla Salute ha reso noti i dati divisi per singola provincia, mentre per la città di Roma sono divisi per Asl. Ogni singolo dato specifica anche le persone uscite dalla sorveglianza domiciliare e i posti negli ospedali.Per quanto riguarda i, comunica Salute Lazio, possibilità di implementare 10 posti al Sant’Andrea, 3 posti al San Camillo attivati da lunedì 16 marzo, 8 posti all’azienda Ospedaliera San Giovanni da lunedì. Al Policlinico Umberto I da lunedì saranno disponibili ulteriori 26 posti di malattie infettive e 8 di terapia intensiva, al Pollclinico Tor Vergata da domani disponibili ulteriori 4 posti di terapia intensiva, da lunedì saranno disponibili 16 posti di malattie infettive. Al Policlinico Gemelli da lunedì ulteriori 28 posti di malattie infettive e 21 posti di terapia intensiva. All’ospedale pediatrico Bambino Gesù disponibili 16 posti di malattie infettive.