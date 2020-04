Coronavirus, i dati del Lazio: 169 nuovi contagiati. 55 casi a Roma con sette morti

Ultimo aggiornamento: Giovedì 2 Aprile 2020, 16:19

Coronavirus nel, i dati aggiornati comunicati dall’assessorato alla Salute della Regione: i nuovi casi positivi in tutto il territorio regionale sono, dato che sale a ben 124 per quanto riguarda l’intera provincia. Nelle altre province invece si contano 10 casi a, 6 nella provincia die 19 in quella disono 2309 le persone uscite dall’isolamento domiciliare, mentre sono, un uomo di 75 anni e un uomo di 90 anni con patologie preesistenti. Attivati ieri ulteriori 10 posti letto in terapia intensiva al padiglione D del San Filippo Neri, disponibili da oggi 32 posti letto al Pertini, e da oggi anche 20 posti letto dedicati all’ospedale Grassi. Continuano i controlli nelle case di riposo e nelle RSA del territorio.: sono tre uomini di 62, 73, 77 anni e due donne di 96 e 73 anni, tutti con pregresse patologie.deceduta unadi Fondi e attivati ulteriori 8 posti letto di terapia intensiva all’ospedale Goretti. Attivo il laboratorio per il test Covid-19 a, posta sotto isolamento Villa Immacolata, e nessun decesso nella provincia. Ai 19 nuovi contagi sono riferibili ai cluster già conosciuti:, due donne di 89 e 91 anni e un uomo di 68, tutti con patologie preesistenti. Infine adeceduto un uomo di 80 anni con patologie pregresse.