Coronavirus, nel Lazio 38 nuovi positivi e 13 morti. A Roma 26 casi, dati in forte calo

Ultimo aggiornamento: Lunedì 4 Maggio 2020, 16:26

© RIPRODUZIONE RISERVATA

, i dati del Lazio comunicati dall'assessorato alla Sanità della Regione sulla sua pagina Facebook dedicata. Come si legge sulla pagina 'Salute Lazio', i nuovi positivi al Covid-19 nella regione sono 38: nella città di Roma i nuovi casi sono invece 26, dato che sale a 35 per quanto riguarda l'intera provincia. Le vittime di oggi sono in tutto 13 di cui 8 nella Capitale.Quasi azzerati i dati sui nuovi positivi nelle altre province del Lazio: a Frosinone solo 2 nuovi casi (zero decessi), a Latina nessun nuovo positivo (morta una donna di 73 anni), a Rieti nessun caso e nessun decesso, a Viterbo un solo nuovo positivo e nessun decesso.In provincia di Roma quattro decessi: si tratta di una donna di 105 anni e di tre uomini di 87, 82 e 81 anni. Nella città di Roma sono invece otto i decessi, tra cui due donne di 88 anni e una di 82. Quattro morti al Policlnico Umberto I, un decesso al Policlinico Gemelli (un uomo di 81 anni).​