Coronavirus nel Lazio, tamponi anche a domicilio. Bollettino Spallanzani: i tre casi migliorano

Dal bollettino medico della giornata di oggi, emesso dall'Inmi, Istituto nazionale malattie infettive, Lazzaro Spallanzani emerge un quadro sostanzialmente stabile e quindi di progressivo miglioramento per i tre pazienti ricoverati perchè affetti da coronavirus. Per quanto riguarda la coppia di cittadini cinesi, provenienti dalla città di Wuhan, primi due casi confermati di Covid-19 in Italia, entrambi continuano a essere ricoverati presso l'Istituto. L'uomo, già risultato ieri negativo ai test, sta meglio, non necessita di terapia con ossigeno, si alimenta autonomamente e ha ripreso la deambulazione autonoma con appoggio, e soprattutto continua a risultare negativo ai test per la ricerca del Covid-19. Anche le condizioni della moglie sono in miglioramento: oggi è apparsa ai medici vigile e orientata, è in respiro spontaneo seppur ancora ricoverata in terapia intensiva, ma non necessita più di supporto ventilatorio. Necessita ancora di monitoraggio per la presenza di patologie preesistenti. Infine il giovane studente italiano proveniente dalla città di Wuhan è ancora ricoverato ma in ottime condizioni di salute e di umore. In tutto sono stati valutati, ad oggi, presso l'accettazione dell'Inmi 93 pazienti: sottoposti al test, 66 sono risultati negativi e quindi sono stati dimessi, 27 invece sono tutt'ora ricoverati. Tra questi sono 23 le persone sottoposte al test tutt'ora in corso e 2 quelle che rimangono ricoverate per altri motivi.



A margine della lettura del bollettino è intervenuto anche

«Abbiamo attivato con le Asl una procedura per chi è in sorveglianza epidemiologica, proviene da aree a rischio e presenta sintomi, per cui vengono effettuati tamponi a domicilio e portati allo Spallanzani per essere analizzati».

Ultimo aggiornamento: Domenica 23 Febbraio 2020, 14:57

