L'appello

«Voglio rivolgere un appello ad evitare gli assembramenti per il Ferragosto e a non abbassare adesso il livello di attenzione». Lo sottolinea l'assessore regionale alla Sanità del Lazio, Alessio D'Amato, in vista del week end di festa.

I dati

Ultimo aggiornamento: Giovedì 13 Agosto 2020, 17:48

© RIPRODUZIONE RISERVATA