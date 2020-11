Coronavirus nel Lazio 2209 nuovi casi e 21 decessi nelle ultime 24 ore

Coronavirus, nel Lazio 2205 nuovi casi (con oltre 25mila tamponi) e 21 decessi nelle ultime 24 ore. I nuovi casi a Roma città sono 1132, i guariti in tutta la regione nelle ultime 24 ore sono 159.

Leggi anche > Coronavirus in Italia, salgono ancora i contagi: impennata in Veneto e Puglia. Il bollettino nazionale alle 17

Il rapporto tra positivi e tamponi nel Lazio scende all'8%. Si conferma il trend decrescente nella provincia di Latina, dopo l'adozione di chiusure mirate.

Questo il dettaglio delle singole Asl:



Nella Asl Roma 1 sono 415 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano tre decessi di 85, 85 e 87 anni con patologie.



Nella Asl Roma 2 sono 431 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Centocinquantasei i casi individuati su segnalazione del medico di medicina generale. Si registrano quattro decessi di 75, 77, 89 e 96 anni con patologie.



Nella Asl Roma 3 sono 286 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Ventisei sono ricoveri. Si registrano due decessi di 72 e 80 anni con patologie.

Nella Asl Roma 4 sono 166 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Sedici sono casi individuati su segnalazione del medico di medicina generale. Quattordici sono casi con link a RSA Gonzaga di Ladispoli dove è in corso l’indagine epidemiologica e quattro i casi individuati in fase di pre-ospedalizzazione. Si registra un decesso di 80 anni con patologie.

Nella Asl Roma 5 sono 157 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra un decesso di 85 anni con patologie.

Nella Asl Roma 6 sono 76 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano due decessi di 54 e 84 anni con patologie.

Nella Asl di Latina sono 53 i nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano quattro decessi di 74, 81, 91 e 93 anni con patologie.

Nella Asl di Frosinone si registrano 355 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio, contatti di un caso già noto o con link familiare.



Nella Asl di Viterbo si registrano 179 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano quattro decessi di 82, 87, 88 e 92 anni con patologie.

Nella Asl di Rieti si registrano 91 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto.

Gli attuali positivi nel Lazio sono 39.729, di cui 37.340 in isolamento, 2192 ricoverati (+160 in 24 ore) e 197 in terapia intensiva (+12 in un giorno). Da inizio emergenza sono 52.841 i contagi accertati, con 1275 deceduti e 11.837 guariti.

Ultimo aggiornamento: Martedì 3 Novembre 2020, 17:37

© RIPRODUZIONE RISERVATA