Coronavirus, a Fiumicino aereo dal Qatar con 135 bengalesi: «Non saranno fatti sbarcare». Tamponi per gli altri

e nostre squadre di medici e infermieri sono già sul posto, ma dico con estrema chiarezza che non si può scaricare sul solo nostro servizio sanitario regionale questo onere, peraltro senza alcun tipo di programmazione

- ha dichiarato il responsabile dell'Unità di Crisi COVID-19 della Regione Lazio, Alessio D'Amato -

Occorrono delle regole ferree e chiare, basta fare lo scarica barile, se vogliamo a monte rafforzare la sorveglianza sanitaria ed impedire rischi effettivi di ritorno. Roma non può sostenere questa pressione. Auspico che vengano assunte decisioni che vadano in tal senso nelle prossime ore».

Qatar Airways «segue scrupolosamente tutte le normative stabilite dal governo italiano e dall'Enac». Lo affermano fonti della compagnia aerea di bandiera del Qatar. Le fonti sottolineano che, per motivi di privacy, la Qatar Airways non prevede la diffusione di informazioni relative all'identità o alla nazionalità dei passeggeri presenti sui suoi voli.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 8 Luglio 2020, 14:46

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Undellacon a bordoall'aeroporto di, oggetto di un provvedimento di respingimento per motivi sanitari,fino al momento della ripartenza del velivolo, intorno alle 16 di oggi.La presenza di 135 cittadini del Bangladesh su 200 passeggeri potrebbe far pensare a un escamotage per aggirare i controlli dopo il provvedimento emesso ieri dal ministro della Salute Roberto Speranza che blocca per una settimana i voli provenienti da Dacca.«L