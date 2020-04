Coronavirus, la Asl Roma 3 fa il tampone modello "drive-in": nel parcheggio controllati i soggetti a rischio

Ultimo aggiornamento: Domenica 5 Aprile 2020, 11:47

visto dapprima in Corea del Sud, è stato attivato anche a Roma, per conto della Regione Lazio, per ampliare al maggior numero di persone il test per verificare una eventuale positività da coronavirus grazie ai tamponi ronofangei covid-19.una coppia di operatori dotati di dispositivi individuali di sicurezza effettua i prelievi agli automobilisti in coda nelle loro vetture in attesa dell’operazione che dura pochi secondi.attivi dalle ore 8,30 alle 17,30. Il prelievo è riservato alle persone sottoposte al regime di sorveglianza in quanto operatori sanitari, parenti o persone che hanno frequentato soggetti risultati positivi. Gli interessati, inseriti nell’elenco riservato della Regione Lazio, vengono invitati attraverso una comunicazione diretta.