Coronavirus, emergenza sangue allo Spallanzani. Scatta l'appello per la donazione

Emergenza sangue in Italia e anche allo Spallanzani di Roma, eccellenza ospedaliera italiana e mondiale per le malattie infettive e virali e faro nella lotta al Coronavirus insieme al Sacco di Milano, le sacche si stanno esaurendo.I numeri per l’appuntamento sono: 06-58705497-5498-5499. (numeri di telefono dell’Azienda Ospedaliera “San Camillo-Forlanini”, Centro di Raccolta fisso, all’interno del San Camillo, Padiglione Antonini, piano terra)Massimiliano Di Giorgio,, racconta la sua esperienza di donatore al tempo del coronavirus. Donate!aveva lanciato un appello alla popolazione per la mancanza di sangue a causa dell’emergenza coronavirus: «Andate a donare, si rischia lo stop alle operazioni chirurgiche».