​Voci dall'Europa, all'Auditorium Parco della Musica un concerto gratuito dedicato ai giovani

Un concerto gratuito per i giovani di tutta Europa. Lunedì 8 luglio nella sala Santa Cecilia all'Auditorium Parco della Musica a Roma, ci sarà il concerto di chiusura del progetto "Music Up Close Network", nato con l'obiettivo di avvicinare i ragazzi alla musica sinfonica.



Il Coro delle Voci Bianche dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia diretto dal Maestro Ciro Visco incanterà il pubblico romano con canzoni tipiche dei propri paesi di origine . Il programma, infatti, è rappresentativo di tutte le nazioni che hanno aderito al progetto, dalla Slovenia alla Francia, dal Belgio all'Italia.



Music Up Close Network, di cui la Regione Lazio è partner, è nato nel 2016. Ed è un percorso di workshop sul territorio che ha toccato luoghi simbolo della cultura regionale: a Viterbo il Teatro dell’Unione, a Rieti la Biblioteca Paroniana, a Latina il Liceo G.B. Grassi e a Veroli la splendida Abbazia di Casamari.



Il concerto sarà preceduto, nella mattinata e nel pomeriggio, dalla Conferenza Internazionale con la presentazione dei risultati finali del progetto, nel magnifico scenario del Castello di Santa Severa nel Comune di Santa Marinella in provincia di Roma.



Sarà l’occasione per raccontare la digitalizzazione del progetto Music Up che fa della creatività una forza trainante per le nuove generazioni, col sostegno delle politiche regionali culturali e della cooperazione internazionale.







Giovedì 27 Giugno 2019, 13:14

