Coppia gay picchiata in stazione a Roma, denunciato l'aggressore: ecco chi è

Identificato e denunciato dalla polizia il presunto autore dell'aggressione a una coppia gay all'interno della stazione metro fermata Valle Aurelia di Roma, avvenuta lo scorso 26 febbraio. Si tratta di un romano di 31 anni con precedenti di polizia. Grazie al video girato con il cellulare, che nei giorni scorsi ha fatto il giro del web, l'uomo è stato riconosciuto dagli agenti della polaria di Venezia che lo avevano identificato proprio il 26 febbraio scorso all'interno dell'aeroporto a causa di un diverbio con una donna. È accusato di lesioni aggravate.

Il 3 marzo scorso, acquisita la denuncia da parte delle vittime, gli agenti del XIII Distretto Aurelio, diretto da Alessandro Gullo, hanno avviato le indagini richiedendo le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza presenti all'interno della stazione. A quanto ricostruito il 31enne, che lavora a Jesolo, quel giorno si era recato all'aeroporto da dove si sarebbe imbarcato per giungere nella capitale. A causa della lite con una donna, per cui è stato identificato, ha perso il volo ed è stato costretto a raggiungere Roma con un treno. Alle 17.05 era stato nuovamente controllato dagli agenti della polfer di Mestre da dove ha preso un treno diretto a Roma. Arrivato a Roma in serata è salito in metro a Termini e ha raggiunto la fermata Valle Aurelia dove, poco prima delle 22, c'è stata l'aggressione alla coppia. Da lì è salito su un altro treno per raggiungere la casa dei genitori. A quel punto gli investigatori del XIII Distretto Aurelio, acquisite le informazioni da parte dei colleghi dell'aeroporto, ieri sera si sono recati all'abitazione dei genitori, ma l'uomo aveva fatto rientro a Jesolo. Localizzato tramite cellulare, è stato rintracciato dai poliziotti del Commissariato di Jesolo. Le vittime lo avrebbero riconosciuto attraverso all'individuazione fotografica.

Ultimo aggiornamento: Martedì 23 Marzo 2021, 14:02

