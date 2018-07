Blitz dei Carabinieri a Monti: sette arresti, multati, 2 ristoratori denunciati, 5 multe per l'ordinanza anti-alcol

Martedì 31 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:48 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

E' un bilancio importante quello conseguente ad un blitz dei carabinieri al quartiere Monti, nel centro di Roma: sette arresti, due titolari di ristoranti multati, 2 persone denunciate in stato di liberta. Infatti, continuano i controlli dei Carabinieri della Compagnia Roma Centro con l’ausilio dei colleghi dell’8° Reggimento “Lazio” e del NAS, lungo le suggestive strade del quartiere Monti, rivolti al contrasto di eventuali forme di illegalità diffusa e di degrado.Diverse pattuglie in uniforme e in abiti civili hanno portato all’arresto di 7 persone, alla denuncia in stato di libertà di altre 2 persone, 2 ristoratori sanzionati e 5 persone contravvenzionate per l’inosservanza dell’ordinanza “anti-alcol”.La prima a finire in manette è stata una cittadina bosniaca di 30 anni. La donna, senza fissa dimora e con numerosi precedenti, è stata controllata dai militari in via dei Serpenti, perché notata con fare sospetto. Dagli accertamenti, la 30enne è risultata ricercata perché destinataria di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa lo scorso mese di giugno dal Tribunale di Roma.Poco più tardi i Carabinieri hanno sorpreso due cittadini algerini di 33 e 39 anni, senza fissa dimora e con precedenti, subito dopo aver borseggiato una turista statunitense, intenta a mangiare un panino in un fast-food.Quattro invece sono i pusher, tutti di origine nord-africana, di età compresa tra i 33 ei 22 anni, pizzicati dai Carabinieri a spacciare per le strade dei Rione. In particolare è stato arrestato un cittadino tunisino di 24 anni che ha offerto una “stecca” di hashish ad un militare in borghese impiegato nel servizio.Le verifiche dei Carabinieri hanno riguardato anche le attività commerciali della zona: in via dei Serpenti, i titolari di due ristoranti indiani sono stati sanzionati per un importo di circa 6000 euro, per precarie condizioni igieniche dei locali e per aver conservato, per la vendita al consumo, prodotti alimentari scaduti, procedendo al sequestro di circa 10 kg di alimenti e per la mancata applicazione delle procedure di autocontrollo nel settore alimentare HACCP.Per entrambi esercizi pubblici, i Carabinieri hanno inoltrato alla competente A.S.L., la proposta di chiusura o sospensione dell’attività.In piazza Madonna dei Monti e vie adiacenti, cinque consumatori di alcol, sono stati sorpresi dai militari a bere bevande alcoliche, in bottiglie di vetro oltre l’orario consentito, in violazione dell’ordinanza anti-alcol e quindi sanzionati per un importo di 150 euro.