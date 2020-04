Ultimo aggiornamento: Sabato 25 Aprile 2020, 20:54

«Fosse Ardeatine, 24 marzo 1944. 335 civili e militari trucidati. Per non dimenticare», scrive Conte su twitter dove sono pubblicate le immagini del premier che, in solitaria per l'emergenza coronavirus, rende omaggio al memoriale romano.