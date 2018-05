Sabato 26 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:53 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Aveva da poco iniziato a lavorare nei campi ma è stato travolto dal trattore che guidava. Grave incidente questa mattina nella contrada Caprarola in una zona rurale del comune di Subiaco. Poco prima delle dieci il trattore guidato da un italiano di mezza età si è ribaltato improvvisamente schiacciando il guidatore.E' intervenuta una squadra dei vigili del fuoco per liberare la vittima e i carabinieri della compagnia locale per ricostruire il grave incidente. Il contadino è stato trasportato in ospedale in codice rosso.