Consigliere sul divano, la presidente Celli: «Non me ne sono accorta». Per Luparelli un ammonimento

«Luparelli sdraiato sul divano? Non me ne sono accorta, l'ho appreso solo in serata», già quando è circolato vorticosamente l'articolo di Leggo che ha mostrato le immagini del consigliere capitolino di Sinistra civica ecologista Alessandro Luparelli che, collegato da remoto, si sdraia sul divano e fuma durate lo svolgimento on line dell’Assemblea capitolina. Un comportamento "rilassato", lontano per molti da quelle che dovrebbero essere le regole del bon ton istituzionale e sul quale la presidente dell’Aula è pronta a intervenire.

Leggi anche > Roma, cuscino e sigaretta: il consigliere si collega sdraiato sul divano. «Mica stavo a dormì...»

«Siamo rappresentanti delle istituzioni sempre. Ricorderò questa cosa - spiega Svetlana Celli presidente dell’Assemblea capitolina - l’ho già fatta presente e la ricorderò nelle prossime capigruppo dove si specificherà meglio, visto che forse per qualcuno non è stato chiaro che ci sono degli atteggiamenti non congrui». Celli non ha notato in diretta il comportamento del consigliere «Non me ne sono resa conto fino alla sera. Stavo presiedendo ma stavo seguendo gli interventi in aula. Questa informazione mi è stata data dopo, quando era già uscito l’articolo» ha detto.

«Il momento storico prevede che si usino anche sistemi video, ma - sottolinea Celli - dobbiamo utilizzarli sapendo sempre qual è il nostro incarico e qual è la nostra funzione, nel rispetto delle istituzioni. Luparelli è sempre molto distinto e lavora in maniera seria, quindi probabilmente è stato un momento in cui gli è passato di mente. C’è da tener presente che ieri abbiamo lavorato dalle 10 alle 22.40 sempre collegati, senza una pausa. Ciò non toglie che si è istituzioni sempre, anche a casa». Il corretto svolgimento delle sedute anche on line è disciplinato dall’art 109 bis del Regolamento del Consiglio Comunale: Forme e modalità di riunione in audio-video conferenza. Cosa prevede per il “caso” Lucarelli? «Verrà fatto un avvertimento in capigruppo, la prossima è venerdì mattina, e se dovesse accadere di nuovo dovremo trovare delle soluzioni» spiega Celli.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 12 Gennaio 2022, 14:19

© RIPRODUZIONE RISERVATA