Confcooperative Lazio, all'assemblea annuale anche Zingaretti. Marcocci: «Inclusione e sostenibilità decisive»

Ci sarà anche Nicola Zingaretti alla prossima assemblea annuale di Confcooperative Lazio, in programma giovedì 18 novembre 2021 al Palazzo della Cooperazione (e in modalità ibrida).

«Un’occasione irripetibile di declinare la costante interlocuzione fra Confcooperative Lazio e le istituzioni in illustrazione di proposte concrete su inclusione e sostenibilità: su questi temi ci giochiamo la partita decisiva per ridisegnare i modelli economici e di welfare stravolti dalla pandemia» - ha spiegato Marco Marcocci, Presidente di Confcooperative Lazio - «Ora è il momento delle proposte, della costruzione, di spingere sull’acceleratore del cambiamento all’insegna di inclusione e sostenibilità. In questo le cooperative, incapaci di delocalizzare perché indissolubilmente legate ai territori e alle loro esigenze vive, indicano la via da seguire».

«Dalla solidarietà alla sanità, passando per agricoltura, pesca, lavoro e servizi racconteremo il nostro mondo grazie alle parole dei presidenti di federazione ed esporremo necessità e punti critici» - ha poi aggiunto Marco Marcocci - «La contemporanea presenza del Presidente Zingaretti e del Presidente di Confcooperative Gardini è un’occasione unica di sintesi associativo-istituzionale in vista di un futuro nel quale ascoltare le realtà locali sarà ancora più impellente. La sfida del futuro si vince con inclusione e sostenibilità, a contatto con i territori che sono, per loro natura, i veri depositari degli strumenti di valorizzazione del bene comune».

Ultimo aggiornamento: Martedì 16 Novembre 2021, 15:25

